Begegnung mit der Referenz: VfB Kirchhellen gegen Erler SV

Kirchhellen. Der VfB Kirchhellen steht am Donnerstag vor einer großen Herausforderung. Spitzenreiter Erler SV kommt und will drei Punkte mitnehmen.

Theoretisch kann der VfB Kirchhellen heute seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf zwölf Punkte ausbauen, praktisch macht der Aufsteiger am Donnerstag Bekanntschaft mit der Bezirksliga-Referenz: Die Blau-Weißen empfangen um 19.30 Uhr mit dem Erler SV den souveränen Tabellenführer.

Vor einigen Dingen kann man sich drücken. Vor einem Zahnarzttermin beispielsweise. Zu den Angsthasen zählt sich der VfB Kirchhellen aber nicht, auch wenn sich das Team dem Spitzenreiter in einer Saisonphase stellen muss, in der mit Sascha Markmann und Julian Thimm tragende Säulen verletzt ausfallen. Eine Sorge nimmt Marc Wischerhoff seinem Team schon vorab: Das Ergebnis sei für ihn zweitrangig, wenn … Und den folgenden Halbsatz sollten seine Kicker beherzigen: „Wenn wir die Basics auf den Rasen tragen.“

Zweite Halbzeit in Stuckenbusch zum Vorbild

Wischerhoff spricht damit die Eigenschaften an, die jede Mannschaft zeigen kann, ganz gleich wie sie aufgestellt ist: „Ich möchte sehen, dass wir diese Aufgabe mit Leidenschaft bewältigen.“ Beispielsweise so, wie zuletzt in der zweiten Halbzeit bei den Sportfreunden Stuckenbusch.

Gegen Erle werden 45 gute Minuten aber nicht reichen. Die Gelsenkirchener spielen eine tolle Saison, haben die meisten Tore erzielt (46), die wenigsten kassiert (11) und daraus auch die meisten Punkte gemacht (35). Für Wischerhoff durchaus überraschend: „Dass Erle vorne mitspielen würde, war mir klar. Aber wie souverän sie das machen, auch in den Spitzenspielen, ist schon beeindruckend.“

Personell werden die Kirchhellener in den kommenden Wochen nur wenig Gutes erwarten dürfen. Die Ausfälle von Markmann und Thimm werden die Mannschaft bis in die Winterpause begleiten. Dass mit Max Rissel und Lars Jenke zwei Spieler wieder ins Training einsteigen, hebt die Stimmung zwar, aber dafür droht jetzt der Ausfall von Innenverteidiger Daniel Schlak. Eine mögliche Alternative auf seiner Position ist Max Stratmann.

