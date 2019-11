Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beim FC Bottrop spielt Can Uçar seine Stärken gleich doppelt aus

Can Uçar hat seine aktive Laufbahn trotz der Trainertätigkeiten noch nicht beendet. In der vergangenen Saison war er als Spielertrainer bei Dostlukspor Bottrop am Ball. In der laufenden Saison spielt er unter Coach Mevlüt Ata in der Bezirksliga-Mannschaft des FC Bottrop.

Sein Trainer schätzt ihn als Fußballer, aber auch als jemanden, der auf dem Feld Verantwortung übernimmt. Ata sagt über seinen Mittelfeldspieler: „Wir beide haben den Trainerschein, wir diskutieren auch über viele Dinge. Jeder hat seine Sicht auf den Fußball, wir beide akzeptieren das.“

Als großen Vorteil beschreibt Ata den Umstand, dass er einen Spieler im Team hat, der zugleich auch Trainer ist: „Can weiß ganz genau, was ich von der Mannschaft fordere. Er reißt jeden im Team mit, will immer gewinnen. Er ist eine große Bereicherung für uns.“