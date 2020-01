Beim SC Bottrop beginnt das große Zittern

Mit gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen starten an diesem Wochenende die Landesligateams des SC Bottrop sowie die Frauentruppe der DJK Adler 07 Bottrop in den Spieltag. Während sich der SCB mehr denn je mit dem Existenzkampf im Tabellenkeller befassen muss, wollen die Adler ihren Höhenflug weiter fortsetzen und im Aufstiegsrennen ganz vorne mitmischen. So wollen die einen den Sturz in die Bezirksliga mit aller Macht verhindern, während die anderen vom großen Sprung in die Verbandsliga träumen.

Für SC-Coach Dirk Adam verliefen die jüngsten Wochen mit den Bottropern alles andere als zufriedenstellend. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie wurde der SCB immer weiter nach unten durchgereicht - nur ein einziger Punkt trennt den Landesligisten noch vom Tabellenschlusslicht. „Eine unbefriedigende Situation für uns alle“, gesteht Adam, „insbesondere unter dem Aspekt, dass die Jungs so viel mehr könnten. Qualitativ sehe ich keine großen Mängel, wir haben eine wettbewerbsfähige Truppe. Woran es derzeit am ehesten hapert, ist die Einstellung.“ So fordert Adam von seinen Schützlingen im kommenden Heimspiel gegen den siebtplatzierten MTV Rheinwacht Dinslaken II (So., 11.30 Uhr) „volles Engagement. Dann, so denke ich, können wir gegen den MTV zwei Überraschungspunkte einfahren.“

Dünne Personaldecke macht es dem SC noch schwerer

Doch auch die ohnehin dünne Personaldecke sorgt für zusätzliche Falten auf der Stirn des Coaches. So müssen die Bottroper einmal mehr ohne zahlreiche Stammkräfte auskommen. „Davon wird vor allem unser Rückraum wieder betroffen sein“, spielt Adam auf das Fehlen von Akteuren wie Robin Student oder Lukas Franz an. Auch ein Einsatz von Alexander Berthold ist fraglich.

Dagegen sind die Vorzeichen im Lager der 07er ganz andere. Die jüngsten Spieltage konnten die von Frank Meese trainierten Adler durchweg erfolgreich gestalten, selbst in den vermeintlich wegweisenden Partien gegen direkte Konkurrenten aus der Spitzengruppe wussten die Bottroperinnen zu überzeugen. Das Resultat: Ein beachtlicher dritter Platz und der Kontaktschluss zu den Aufstiegsrängen. „Das fördert das Selbstvertrauen des Teams ungemein“, so Meese, der entsprechend motiviert auf das nächste Ligaduell seiner Schützlinge gegen SFD 75 Düsseldorf blickt (So., 13.30 Uhr).

Meese warnt vor offensivstarken Düsseldorferinnen

Allerdings will sich Meese von der scheinbar komfortablen Ausgangslage nicht blenden lassen. Vielmehr warnt der Trainer eindringlich vor dem Konkurrenten aus der Landeshauptstadt. „Düsseldorf ist trotz des elften Platzes nicht zu unterschätzen. Im Hinspiel haben wir 27 Gegentore kassiert, das ist nach meinem Geschmack zu viel. Da wollen wir uns definitiv verbessern.“ Darüber hinaus sprang für den Elften zuletzt ein achtbares Remis gegen Phönix Essen heraus. „Grund genug also, um mit der richtigen Einstellung ins Spiel zu gehen. Dennoch muss es unser Ziel sein, die Punkte einzufahren“, so Meese. Ob den 07ern ein voller Kader zur Verfügung stehen wird, blieb bis zuletzt fraglich.