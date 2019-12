Bottrops Sportjahr 2019: Schalke 04 und zwei gerettete Leben

Ein Tennisspieler bricht während der Stadtmeisterschaften auf dem Spielfeld zusammen, wird gerettet und spricht wenig später von seinem zweiten Geburtstag. Ein Fußballer verzichtet für ein paar Wochen auf sein Hobby, um einem sterbenskranken US-Amerikaner zu helfen.

Das Sportjahr 2019 in Bottrop schrieb zum Teil hochdramatische Geschichten. Wir rücken sie zum Abschluss des Jahres noch einmal in den Fokus.

Hier sind die wichtigsten Geschichten aus dem Bottroper Sportjahr 2019:

Hamsat Isaev (unten) feierte im Jahr 2019 seinen bislang größten Erfolg. Der Judoka des JC 66 Bottrop wurde Deutscher Meister. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Hamsat Isaev wird Deutscher Meister

27. Januar: Hamsat Isaev feiert bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart den größten Erfolg seiner noch jungen Sportlerkarriere. Der Kämpfer des JC 66 Bottrop gewann den Titel in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm.

Süleyman Gür zeigt das neue Trikot des FC Bottrop 19. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Von Barisspor Bottrop zum FC Bottrop 19

März: A-Kreisligist Barisspor Bottrop beschließt, seinen Namen zu ändern. Der Fußballverein heißt für wenige Wochen SC Bottrop 19, wechselt dann seine Bezeichnung aber wegen der Verwechslungsmöglichkeit mit den Handballern zu FC Bottrop 19.

Der Verein um den Vorsitzenden Süleyman Gür (Foto) wird wenig später Vizemeister und steigt in die Bezirksliga auf.

Mehr als 700 Zuschauer sahen das Spiel des SV Vonderort gegen den PSV Oberhausen. Foto: Felix Hoffmann

Dem SV Vonderort gelingt eine besondere Revanche

23. März: Ein Radiosender, viele ehemalige Bundesliga-Profis und über 700 Zuschauer halfen mit: Der SV Vonderort revanchierte sich in einem Juxspiel für eine 0:43-Niederlage gegen den PSV Oberhausen.

Mit Ingo Anderbrügge, Ansgar Brinkmann und vielen weiteren Verstärkungen kamen die Vonderorter zu einem knappen 4:3-Erfolg. Siegtorschütze Anderbrügge honorierte nach dem Abpfiff auch den Gegner: „Ein großes Kompliment an den PSV. Die Jungs können richtig kicken und haben die ganze Situation mit Fassung getragen.“

Hendrik Grobelny startet mit der deutschen Junioren-Nationalmannschaft im Cheerleading bei der Weltmeisterschaft. Foto: HG / Fremdbild

Hendrik Grobelny startet bei der Weltmeisterschaft

April. Hendrik räumt mit einem Vorurteil auf. „Die Leute machen sich ein völlig falsches Bild“, sagt der 17-Jährige und spricht dabei über seinen Sport. Der Bottroper trainiert viermal die Woche mit dem Cheerleading-Team von Bayer Uerdingen. Im April nahm er mit der Junioren-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teil.

Marc Bühler hat den entscheidenden Elfmeter verwandelt und lässt sich von den heranstürmenden Fans feiern. Foto: Felix Hoffmann

Bühlotelli schießt den VfB Bottrop in die Bezirksliga

30. Mai: Der Weg des VfB Kirchhellen in die Bezirksliga war an Dramatik nicht zu überbieten. In der Vorsaison war das Team noch unglücklich in der Relegation gescheitert. Und auch an diesem 30. Mai sieht alles danach aus, als müssten die Blau-Weißen eine weitere Saison in der Kreisliga A spielen.

Die Kirchhellener liegen im Entscheidungsspiel gegen Eintracht Gelsenkirchen nach 90 Spielminuten mit 1:3 zurück. Treffern in der Nachspielzeit durch Dominik Selm und Daniel Schlak folgt vor 2000 Zuschauern am Hasseler Lüttinghof eine torlose Verlängerung und das Elfmeterschießen. Den vierten und entscheidenden Elfer verwandelt Marc Bühler und lässt sich in Balotelli-Manier feiern.

Der VfB Bottrop muss sich vor 1200 Zuschauern dem drei Klassen höher spielenden Regionalligisten RW Essen mit 0:13 geschlagen geben. Foto: Thorsten Tillmann

VfB Bottrop unterliegt RW Essen mit 0:13

23. Juni: Im Jahnstadion verfolgen 1200 Zuschauer das Freundschaftsspiel zwischen dem VfB Bottrop und dem Regionalligisten RW Essen. Der drei Klassen höher spielende Nachbar setzt sich 13:0 durch. VfB-Coach Patrick Wojwod zeigte sich von der Spielstärke des Gegners beeindruckt: „Wenn du siehst, wie schnell einige von den Jungs sind… poah!“

Marius Lewald gehörte bei der NRW Gala 2019 zu den Lokalmatadoren des LC Adler Bottrop. Foto: Felix Hoffmann

LC Adler Bottrop setzt mit Gala neue Maßstäbe

6. Juli: Fast 3000 Zuschauer verfolgen die hochklassigen Leichtathletik-Wettkämpfe bei der NRW-Gala 2019 im Jahnstadion. Der ausrichtende LC Adler Bottrop setzte mit der Neuauflage noch einmal neue Maßstäbe und hatte mit Hürdenläufer Marius Lewald (Foto) auch ein heißes Eisen im Feuer. Eingeläutet wurde die Gala schon am Vortag mit einem Kugelstoß-Wettbewerb auf dem Berliner Platz.

Schalkes Trainer David Wagner bewies im Jahnstadion Fannähe, erfüllte geduldig Foto- und Autogrammwünsche. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Schalke 04 gegen Stadtauswahl: 4000 Zuschauer sehen 21 Tore

13. Juli: Das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Schalke 04 und der Bottroper Stadtauswahl stellte eine Bestmarke 2019 auf. Zu keiner anderen Sportveranstaltung kamen mehr Besucher. Rund 4000 Zuschauer verfolgten das Spiel im Jahnstadion, das der Bundesligist mit 20:1 für sich entschied. Die von Marco Hoffmann trainierten Bottroper schlugen sich trotz der deutlichen Niederlage tapfer. Mann des Tages war Guido Burgstaller. Der Österreicher erzielte allein sechs Treffer.

Aber auch Bottrops Kicker durften sich zu den Gewinnern zählen. Beispielsweise Emre Kilic, der nicht nur ein gutes Spiel machte, sondern auf dem Weg in die Kabine das Trikot eines Profis abstaubte.

Feuerwehrmann Damian Frank rettete bei der Stadtmeisterschaft in Bottrop einem Tennisspieler das Leben. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Tennisspieler rettet das Leben seines Kollegen

10. September: Dass Manfred Rüther auch 2020 noch Tennis spielen kann, hat er dem beherzten Eingreifen von Damian Frank zu verdanken. Rüther war am 10. September während eines Spiels bei den Tennis-Stadtmeisterschaften zusammengebrochen.

Damian Frank, Tennisspieler und Rettungsassistent bei der Feuerwehr in Oberhausen, ergriff umgehend die richtigen Maßnahmen, setzte den Defibrillator ein und Reanimierte erfolgreich den verunglückten Tennisspieler. Rüther bedankte sich schon einen Tag später bei seinem Retter mit einem Grußwort aus dem Krankenhaus.

Fabian Mohs ließ den Fußball für einige Wochen ruhen, um einem schwer erkrankten Menschen in den USA zu helfen. Foto: VFB / Fremdbild

Fußballpause für ein Menschenleben

Oktober: Fabian Mohs verzichtete im Oktober und November für einige Wochen darauf, mit der Mannschaft des VfB Kirchhellen in der Fußball-Bezirksliga auf Punktejagd zu gehen. Der Mittelfeldspieler ließ sich 2015 während eines Heimspiels des FC Schalke 04 in die Stammzellenspender-Datei aufnehmen und konnte nun einem an Blutkrebs erkrankten jungen Mann in den USA neue Hoffnung schenken.

Kevin Nurkowski vom TSSV Bottrop schildert seine Perspektive auf das Bundesliga-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Foto: KN / Fremdbild

Der Derby-Aufpasser

26. Oktober: Während 62.271 Zuschauer das Bundesliga-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Stadion verfolgen, sorgen Kevin Nurkowski und seine Kollegen für die Sicherheit. Der Tischtennis-Spieler des TSSV Bottrop berichtet über seinen spannenden Alltag als Teil einer Hundertschaft der Polizei.

Auch im Kalenderjahr 2019 mussten viele Fußballspiele nach Ausschreitungen abgebrochen werden. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Chaoten im Fußballtrikot

Januar bis Dezember: im Sportjahr gehörten auch 2019 wieder Spielabbrüche nach handgreiflichen Auseinandersetzungen.

10. März: Rhenania Bottrop - Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

24. März: Schlägerei zwischen Adler Osterfeld und Barisspor Bottrop

27. Oktober: Rhenania Bottrop verlässt nach vier Platzverweisen das Feld

9. November: Spielabbruch: Beim TSV Feldhausen fliegen die Fäuste

9. November: Rote Karten, blaues Auge - Ein ganz normaler Spielabbruch

Die Bottroper Sportredaktion wünscht einen Guten Rutsch – und viele sportliche Highlights im neuen Jahr 2020.