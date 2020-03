Jens Kurapkat

Vor dem Spiel ahnte Trainer Sven Tappeser schon, dass es gegen SuS 21 Oberhausen nicht einfach für Blau-Weiß Fuhlenbrock werden würde: „Wir wussten aus dem Hinspiel, dass uns Schleuse nichts schenken wird.“ Diese Vorahnung sollte sich bestätigen: Der ungeschlagene Tabellenführer schlug die Oberhausener nur knapp mit 2:1.

Dabei war das Ergebnis am Ende des Tages enger als der Spielverlauf vermuten ließ. „Wir haben es einfach versäumt, die Tore zu schießen. Alleine zur Halbzeit hätten wir schon 4:0 führen müssen“, erklärte Tappeser nach Spielende.

Alle drei Tore fallen schon in den ersten 45 Minuten

Die Tore fielen allesamt schon im ersten Durchgang: Blau-Weiß- Stürmer Edin Kovac kam nach 36. Minuten im Oberhausener Strafraum an den Ball und traf mit einem gezielten Schuss in die rechte Ecke zur 1:0-Führung. Fuhlenbrock spielte zwar überlegen weiter, musste jedoch nur vier Minuten später schon den Ausgleich hinnehmen. Durch einen individuellen Fehler in der Hinterreihe der Bottroper Abwehr kam Gäste-Stürmer Sven Pleger an den Ball und netzte zum 1:1. „Der Ausgleich war vermeidbar. Da waren wir nicht Aufmerksam genug“, so Tappeser zum Ausgleichstreffer.

Der Bottroper Tabellenführer spielte aber munter weiter auf die Schleuser-Abwehrkette zu. So fiel in der 43. Minute der verdiente Führungstreffer. Moritz Elvermann setzte sich über seine Seite wunderbar durch und schlug den Ball flach in die Mitte, wo Dominik Müller goldrichtig stand und mit seinem siebten Saisontreffer Fuhlenbrock wieder in Front brachte.

BW Fuhlenbrock lässt zu viele Torchancen liegen

Auch in der zweiten Hälfte waren die Bottroper die bessere Mannschaft, versäumten aber das Toreschießen. In der Schlussphase wackelte das Tappeser-Team durch viele hohe Bälle der Oberhausener auf ihre großen Stürmer nochmal kurz. Die drei Punkte blieben aber in Bottrop.

Fuhlenbrocks Trainer hakte am Ende des Tages die Partie als „Arbeitssieg“ ab: „Jetzt wissen wir, dass uns nichts geschenkt wird. Vielleicht gibt uns dieses Match den nötigen Drive für die nächsten Spiele. Aber wir befinden uns auf einem guten Weg.“ Fuhlenbrock führt weiterhin die Tabelle ungefährdet an: Nach dem 17. Sieg im 18. Spiel beträgt der Vorsprung auf den Verfolger zehn Punkte.

Tabelle: Kreisliga B2