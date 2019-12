BW Fuhlenbrock geht gut gepolstert in die Winterpause

Nach einer perfekten Hinrunde mit 15 Siegen in Serie hat der SV Blau-Weiß Fuhlenbrock erstmals Punkte liegen lassen. Zum Auftakt der Rückrunde reichte es im Spitzenspiel gegen den VfR 08 Oberhausen II nur zu einem 2:2-Unentschieden. Bitter: beiden Gegentreffern gingen strittige Aktionen voraus.

„Wenn wir hier heute gewinnen, oder zumindest ein Unentschieden holen, dann werde ich mit den Planungen beginnen. Der Mai kommt schneller als man denkt“, erklärte Winfried Junker in der Halbzeitpause. Der Vorsitzende des SV Blau-Weiß Fuhlenbrock beschäftigt sich schon ganz offiziell mit einer möglichen Aufstiegsfeier. Dann soll es bei den Fuhlenbrockern krachen. Junker will nichts dem Zufall überlassen. Das Zehn-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger, wertet er als Arbeitsauftrag.

150 Zuschauer sehen eine erste Halbzeit ohne Torchancen

Sein Trainerteam sieht das natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Sven Tappeser und Selcuk Demir wollen von einer Aufstiegsfeier noch nichts hören. Das Trainer-Duo richtet den Blick auf das Wesentliche. Und das ist keine Feier im Mai, sondern immer nur der nächste Gegner. Dass beide ihren Job verstehen, davon konnten sich am Sonntag knapp 150 Zuschauer überzeugen.

Die Fuhlenbrocker absolvierten das Spiel beim VfR 08 Oberhausen in der Manier einer Top-Mannschaft: konzentriert und sachlich. Laufleistung, Zweikampfverhalten und Körpersprache vermittelten dem Gegner von der ersten Minute an: Hier kommt der Spitzenreiter. Der VfR erwies sich dennoch als ziemlich dickes Brett. Nichts erinnerte an die Mannschaft, die zum Saisonauftakt in Fuhlenbrock mit 1:8 baden gegangen war. Die Oberhausener erholten sich schnell von der Pleite, holten in den folgenden Spielen 35 von 42 möglichen Punkten.

Fragwürdiger Strafstoß ermöglicht VfR 08 Oberhausen die Führung

Die ersten 45 Minuten vergingen ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Fuhlenbrock hatte viel Ballbesitz, ließ den Ball ordentlich laufen und kam kein einziges Mal in eine brenzlige Situation. Nach vorne ging aber viel zu wenig. Zwei Freistöße aus aussichtsreicher Position brachten nichts ein. „Wir werden noch eine Schüppe drauflegen“, versprach Tappeser auf dem Weg zum Pausentee.

Das hatten sich aber auch die Gastgeber auf die Fahne geschrieben, die in der 48. Minute erstmals im Fuhlenbrocker Strafraum auftauchten. Im Kampf um den Ball kam ein Oberhausener zu Fall und Schiedsrichter Pascal Spittek entschied auf Foulelfmeter. Eine ziemlich harte Entscheidung. Manuel Knobloch traf vom Punkt zum 1:0. Lange ärgern mussten sich die Fuhlenbrocker nicht.

Karim Maatouk trifft schnell zum Ausgleich

Nur fünf Minuten später glichen die Blau-Weißen aus. Nach sehenswerter Vorarbeit von Alexander Gräfe wurde der Torschuss von Karim Maatouk noch kräftig abgefälscht, senkte sich aber am linken Torpfosten in die Maschen. Beide Mannschaften legten die Zurückhaltung des ersten Durchgangs zunehmend ab. Tappeser und Demir bewiesen nach 60 Minuten mit der Einwechslung von Moritz Wiesten Fingerspitzengefühl. Wiesten schnibbelte schon vier Minuten später einen herrlichen Freistoß in den linken Torwinkel.

Den Schlusspunkt setzten aber die Oberhausener. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schob Justin Woithe den Ball zum 2:2 über die Linie. Fuhlenbrock monierte ein Foulspiel, doch Spittek wertete das Gerangel um den Ball als vertretbaren Körpereinsatz. „Am Schiedsrichter hat es heute nicht gelegen. Der hat sehr ordentlich gepfiffen“, erklärte Sven Tappeser im Anschluss, „. Den Schuh müssen wir uns selbst anziehen, wir waren im letzten Spieldrittel einfach nicht zwingend genug.“

