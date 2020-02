Dem VfB Bottrop gelingt die Derby-Revanche

Der VfB Bottrop hatte nach dem 3:1 (3:1)-Derbysieg beim SV Fortuna das, was er wollte: drei Punkte mehr auf dem Konto und den Konkurrenten in der Tabelle hinter sich gelassen - wenn auch erst einmal nur durch eine um acht Treffer bessere Tordifferenz.

Mit diesem Ergebnis konnte Patrick Wojwod hervorragend leben, auch wenn ihm einiges im Spiel gar nicht gefallen hatte. „Die Gelb-Rote Karte gegen Dennis Harm war ein Witz. Wir haben in der ersten Halbzeit gegen 14 Mann gespielt. Wir wollten, dass ein Gespann pfeift, aber das hat uns im Nachhinein betrachtet nichts gebracht. In der ersten Halbzeit war da für uns gar nichts in der Tombola.“

Kanoglu erzielt mit fulminantem Schuss die Führung

Die ersten Minuten des Spiels hatten die Fortunen für sich verbuchen können. Doch mit einem fulminanten Schuss aus gut 20 Metern zum 1:0 setzte Winterneuzugang Kudret Kanoglu einen echten Glanzpunkt für die Schwarz-Weißen (10.). Und der VfB legte nach. Sercan Istek stand in der 16. Minute nach einer Ecke goldrichtig. Durch einen Konter stellten die Gäst auf 3:0: Kanoglu war mit Tempo in Fortunas Hälfte vorgestoßen und hatte den Ball Istek aufgelegt, der seelenruhig vollenden konnte (38.). Derweil hatte die Fortuna beständig und mit Aufwand versucht, das Spiel zu machen - der VfB wusste in dieser Phase mit Biss und Effektivität zu punkten.

Ausgerechnet Tim Strickerschmidt, der Minuten zuvor im gegnerischen Strafraum zu Boden gegangen war und behandelt werden musste, hauchte dem Spiel der Hausherren neues Leben ein. In der 41. Minute misslang der VfB-Defensive ein Klärungsversuch und Fortunas Routinier schoss den Ball überlegt ins Tor. Die Fortuna war nun wachgeküsst. Ralf Thiel vergab freistehend aus neun Metern die Chance zum 2:3.

Gefühlt nur Sekunden später rettete Schlussmann Felix Schürmann per Fußabwehr gegen Fortunas Offensivakteur. Und als die Unparteiischen nach kurzer Beratung Harm in der Nachspielzeit vorzeitig zum Duschen schickten, war Fortunas Anhang trotz des Rückstandes sicher: „Hier ist noch was drin!“ Schließlich hatte ihr Team auf Rheinbaben schon einige Spiele sehenswert gedreht.

Fortuna Bottrop kann Überzahl nicht nutzen

Doch diese Erwartungen erfüllten sich an diesem Nachmittag nicht. Es fiel nicht nur nicht auf, dass die Gastgeber einen Mann mehr auf dem Platz hatten. Der VfB kam zu hervorragenden Chancen, scheiterte zwei Mal am Aluminium (47., 50.). Der Fortuna mangelte es dagegen an Ideen und an Durchschlagskraft, das gegnerische Tor in Gefahr zu bringen. Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung gekonnt. Die beste Möglichkeit hatte Strickerschmidt mit einem Freistoß, den Schürmann parieren konnte. Erst in der Schlussphase der Begegnung erspielten sich die Hausherren noch die eine oder andere Möglichkeit. Mattis Thieler scheiterte mit einem Distanzschuss, zudem konnte Thiel seinen ganz persönlichen Knoten auch jetzt nicht platzen lassen.

Letztlich musste Nico Andreadakis eine bittere Niederlage akzeptieren. Zwei Mal musste er verletzungsbedingt wechseln. Andreadakis selbst verletzte sich an der Schulter, coachte an der Linie unter sichtlichen Schmerzen weiter. Der für ihn eingewechselte Norman Hassenrück musste dann zur Halbzeitpause wegen Kreislaufproblemen raus. „Das war sicher nicht hilfreich, aber ich muss zugeben, wir haben die erste Halbzeit verpennt“, zog der Co-Trainer von Sebastian Stempel Bilanz.

