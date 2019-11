Jugendfußball Der Fahrplan für die Stadtmeisterschaften in Bottrop steht

Bottrop. Die Jugendleiter der Bottroper Vereine haben gelost: Der Spielplan für die Stadtmeisterschaften 2020 steht und verspricht spannende Duelle.

Auf der Novembersitzung der Bottroper Jugendleiter wurden die Begegnungen der Feldstadtmeisterschaften ausgelost. Für die Fußballer der A- bis E-Jugend sowie die B-Juniorinnen finden die Endspiele am 1. Mai 2020 auf der Sportanlage in Welheim statt, Ausrichter sind die Welheimer Löwen. Für den jüngsten Fußballnachwuchs wird es zwei Treffs nach Fairplay-Regeln geben: Am ersten Wochenende nach Saisonende findet das F-Jugend-Turnier bei Blau-Weiß Fuhlenbrock statt, der Bambini (G-Jugend)-Treff wird eine Woche später ausgerichtet.