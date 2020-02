Der FC Bottrop und der lohnende Blick auf die Tabelle

Bottrop. Der Bezirksligist hat personelle Probleme, will sich davon aber nicht bremsen lassen. Am Sonntag empfängt der FC Bottrop den SV Adler Osterfeld.

Am letzten Spieltag erledigte der FC Bottrop seine Hausaufgaben souverän und bezwang das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Oberhausen mit 4:1. Dadurch rückte das Team von Trainer Mevlüt Ata vom Relegationsplatz auf den 14. Tabellenplatz. Am Sonntag hat der FC die Chance, sich im Abstiegskampf weitere Luft zu verschaffen. Gegner an der Welheimer Straße ist der Tabellenneunte SV Adler Osterfeld (15 Uhr).

Mit dem Gegner aus Oberhausen wollte sich Mevlüt Ata im Vorfeld nicht groß beschäftigen, weiß aus der Vergangenheit aber, dass die Adler „immer schwer zu bespielen sind“. Hingegen will der FC-Trainer, dass sich sein Team auf die Vorgaben konzentriert: „Es bringt nichts, wenn wir darauf schauen, was Adler bisher gemacht hat. Wir müssen auf uns gucken und unser Spiel durchziehen. Dann können wir erfolgreich sein.“ Angesicht des Sechs-Punkte-Rückstands auf Osterfeld lohnt sich aber ein Blick auf die Tabelle, denn der FC könnte mit einem Heimsieg ins Mittelfeld der Bezirksliga klettern.

Der FC Bottrop muss auf Ünal Oruc verzichten

Ata lassen diese Zahlenspiele kalt: „Wir müssen von Woche zu Woche schauen. Am nächsten Spieltag steht ein genauso wichtiges Spiel an, da spielen wir gegen Phönix Essen und danach kommt der Tabellenführer. Wenn wir jetzt Punkte holen, kann die Tabelle in zwei Wochen schon wieder anders aussehen.“

Die Personalsituation ist beim FC Bottrop aufgrund des kleinen Kaders, ohnehin schon angespannt. Für Sonntag fällt zudem Rechtsverteidiger Ünal Oruc aus. „Adler Osterfeld wollte das Spiel wegen des Karnevals noch in die Woche verlegen. Meine Spieler haben aber arbeitsbedingt unter der Woche kaum Zeit. Sonst hätten wir damit auch kein Problem mit gehabt“, verriet Ata. Auf einen Sieg hofft der FC-Trainer aber: „Meine Spieler sind gut drauf. Wir werden kämpfen.“

Tabelle: Bezirksliga