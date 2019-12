Der SC Bottrop meldet sich mit einem Knalleffekt zurück

Bottrop. Der SC Bottrop ließ am Sonntag die vielen schwachen Leistungen der Vorwochen vergessen. Adam-Sieben landet überzeugenden Sieg gegen TV Biefang.

Eine Turnbank für den Schulsport wird nach DIN 7909 gefertigt. Sie ist 4 Meter breit und vielseitig einsetzbar. Sie dient den Handballern des SC Bottrop beispielsweise als Ersatzbank. Erstmals in dieser Saison brauchte der Klub zwei davon, um allen Spielern Platz zu bieten. Die guten personellen Voraussetzungen spiegelten sich dann auch auf dem Feld wider. Der SC Bottrop drehte gegen den TV Biefang wie entfesselt auf, gewann mit 36:19 (20:11) und verschaffte sich mit dem vierten Saisonsieg ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Beim SC Bottrop passte am Sonntag vieles zusammen: 13 einsatzfähige Spieler, Bock auf Handball und eine gute Tagesform. Selbst der Gegner spielte mit. Denn das, was der TV Biefang den Bottropern insbesondere im ersten Durchgang entgegen stellte, hatte nur wenig mit Landesliga-Niveau zu tun. Wobei: Es lag nicht zuletzt auch an dem starken Spiel der Hausherren, dass die Oberhausener völlig unter gingen.

Start-Ziel-Sieg: Von der 23. Sekunde an in Führung

Der SCB führte schon nach 90 Sekunden mit 2:0, konnte seinen Vorsprung bis zur Halbzeit kontinuierlich auf 20:11 ausbauen. Christian Hoffmeister versuchte früh, dagegen zu steuern. Biefangs Trainer hielt seiner Mannschaft in einer Auszeit eine Standpauke. Seine Anweisungen waren bis in die letzte Hallenecke zu verstehen. Aber auch Dir Adam zeigte Gefühlsregungen. Bottrops Coach pfefferte beim Gegentreffer zum 9:7 seine Wascherflasche gegen die Hallenwand, las seinem Torhüter die Leviten.

Adams Grundhaltung war aber positiv und er hatte in den Minuten bis zum Spielende reichlich Gelegenheit, um sich über gelungene Aktionen seiner Mannschaft zu freuen. Sein Team spielte mit viel Tempo nach vorn, ging in der Defensive kompromisslos zur Sache und entwickelte im Rückraum ordentliche Durchschlagskraft. Eine Mischung, die dem TV Biefang an diesem Vormittag die Grenzen aufzeigte.

Statistik

SC Bottrop - TV Biefang 36:19 (20:11)

Bottrop: Plake; Wilken (9), Drazic, Student (3), Berndt, Krix (3), Stollwerk (5), Böcker, Berthold (6), M. Korte (3), Ohmann (7), Stellmacher, F. Korte. Biefang: Benninghoff, Bongers (2), Schröder, Bouveret (1), Westerkamp (3), Kleinelsen, Regolin, Rosin (9), Neugebauer (1), Klein (2), Neumann (1), Gehrke, Braam, Schwinning. Schiedsrichter: Frank Görtz/Peter Scheithauer.

