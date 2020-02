Der TC Waldhof kommt seinem Ziel näher

Gegen die Auswahl der TIG Heegstraße aus Essen feierten die Damen des TC Waldhof einen ungefährdeten 6:0-Erfolg und halten weiter Kurs auf die Rückkehr in die Bezirksliga. Lisa Schmitke (6:0, 6:3), Katharina Banaszak (6:1, 6:3), Navina Fischlein (6:1, 6:4) und Nicola Senft (6:4, 7:5) entschieden die Partie schon in den Einzeln und ließen anschließend in den Kombinationen Schmitke/Koch (6:1, 6:0) und Banaszak/Fischlein (6:1, 6:0) auch noch zwei Doppelerfolge folgen. Die Entscheidung um den Aufstieg fällt am 23. März im direkten Duell gegen die Zweitvertretung des TC Grün-Weiß Stadtwald.

In der Altersklasse 30 schlossen die Bottroper Damenteams den Spieltag mit einer ausgeglichenen Bilanz ab. Der TC Waldhof gewann in der Bezirksliga mit 4:2 gegen den Werdener TB und festigte den zweiten Platz, die Zweitvertretung vom Quellenbusch hatte dagegen im Spitzenspiel der Bezirksklasse A gegen den SV Schonnebeck mit 2:4 das Nachsehen und muss seine Aufstiegsträume begraben. Der TV Blau-Weiß trennte sich im Parallelspiel mit einem 3:3 vom PSV Essen II. Yeter Madenbas, Sarah Diaz und Andrea Bringenberg sorgten mit ihren Einzelerfolgen für eine ideale Ausgangssituation vor den Doppeln, doch dann war den Blau-Weißen kein weiterer Erfolg mehr vergönnt.

VfL Grafenwald feiert einen Derbysieg

Einen Derbysieg verbuchte der VfL Grafenwald. Die Damen 40 II setzten sich in der Bezirksklasse A gegen den TC Blau-Gelb Eigen durch. Delia Kramer und Birgit Vogel behielten im Match-Tiebreak die Nerven und da Christel Heitfeld in zwei Sätzen erfolgreich war, ging es mit einer 3:1-Führung in die Doppel. Die vollendete dann die Kombination Kramer/Scholz zum 4:2-Endstand. Eine Niederlage trotz enger Matches mussten die Herren 40 des TC Blau-Gelb Eigen hinnehmen.

In der Bezirksklasse B war der Einzelerfolg von Holger Althoff zu wenig, denn im Doppel konnten nur noch Wolfgang Brosch und Stefan Bringenberg punkten, sodass es am Ende 4:2 für den HTC Kupferdreh hieß. Im Spitzenspiel der Bezirksliga bei den Herren 50 musste der TV Blau-Weiß Bottrop eine 1:5-Niederlage gegen den TC Grün-Weiß Schönebeck hinnehmen, der TC Blau-Gelb Eigen konnte dagegen dank zweier Siege im Match-Tiebreak einen 4:2-Erfolg über den TC Essen-Süd verbuchen.