Gelsenkirchen. Am Ende war die Liste der Ausfälle zu lang: Die Erfolgsserie des ersatzgeschwächten VfL Grafenwald ist am Sonntag in Gelsenkirchen gerissen.

2:4 (2:2) unterlag der VfL Grafenwald beim Tabellennachbarn YEG Hassel II. Durch die Absage des erkrankten Mirko Tigges am Vormittag hatte sich Sven Koutckys Liste der Ausfälle auf sieben Spieler verlängert. Der Coach war überzeugt, dass die Personalprobleme den Ausschlag im Kräftemessen mit den Gelsenkirchenern gegeben hatten.

„Das war nicht aufzufangen“, stellte Koutcky enttäuscht fest. „Unter diesen Umständen hätte ich den Jungs auf die Schulter geklopft, wenn wir einen Punkt holen. Aber auch so mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf.“ Angesichts der Tatsache, dass die Wöller an YEG II und an Horst-Süd hätten vorbeiziehen können, ist die unveränderte Konstellation im unteren Tabellendrittel - auch die Verfolger blieben ohne Punkte - nur ein schwacher Trost.

Der VfL Grafenwald agiert in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe

Zumindest in der ersten Halbzeit war der VfL der Herausforderung durchaus gewachsen. In der vierten Minute erzielte Said Salame zwar das 1:0 für Hassel, doch die Gäste steckten den Rückschlag weg. Fabrizio Nowack setzte in der 23. Minute erfolgreich nach und legte für Max Baßenhoff auf. Sechs Minuten später traf Ferdi Er per Freistoß sogar zum 2:1.

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Salame netzte zum 2:2 ein (32.). Entschlossen, dem Spiel noch einmal einen Schub zu geben, kamen die Grafenwälder aus der Kabine - und nahmen sich selbst den Wind aus den Segeln. Sven Stöver wurde Sekunden nach Wiederanpfiff gefoult. Er erhielt einen Freistoß zugesprochen, beleidigte aber seinen Gegenspieler und sah Rot.

Hassels Baris Uysal traf zum 3:2 (50.), in der 75. Minute machte Ersin Acar den Deckel drauf. Koutcky bedauerte die verpasste Chance, sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. „Schade. Unterstützung aus anderen Mannschaften zu bekommen ist nicht leicht, den A-Jugendlichen fehlt die vorzeitige Seniorenerklärung. Da kann man eben nichts machen.“

Tabelle: Kreisliga A