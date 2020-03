Der VfL Grafenwald wahrt seine weiße Weste

Die Fußballerinnen des VfL Grafenwald haben ihre Saisonziele zum Jahresauftakt eindrucksvoll untermauert: Der Spitzenreiter setzte sich am Sonntag mit 6:0 beim Tabellendritten SV Horst-Emscher 08 durch.

„Wir haben in der ersten Halbzeit grauenhaft gespielt“, gab Grafenwalds Simon Witt nach dem 6:0-Sieg beim Gelsenkirchener Tabellendritten zu. „Horst-Emscher hat nur zu zehnt gespielt, aber trotzdem hatten sie mehr Abschlussmöglichkeiten als wir. Kathrin Schaffrath hat uns mehrmals vor Gegentoren bewahrt.“ Aber nicht nur auf ihre Torhüterin konnte sich das VfL-Trainerduo Witt und Steffen Drews verlassen. Alina Fockenberg traf dem Spielverlauf zum Trotz im ersten Durchgang zweifach (5., 21.). „Wenn Alina eine Chance hat, klingelt es eben“, sagte Witt über die Goalgetterin.

Zweite Halbzeit läuft deutlich besser

In der Pause rätselten die Grafenwälderinnen, woran es liegen könnte, dass sie auf dem Platz so gar nicht stattgefunden hatten. Alle Diskussionen wurden mit einem nachdrücklichen „das muss jetzt anders werden“ beendet. Es wurde anders, besser aus VfL-Sicht. Drei weitere Tore von Fockenberg, Saisontreffer 24, 25 und 26, sowie das 3:0 von Melina Rauer machten den Erfolg des Spitzenreiters perfekt - zehnter Sieg im zehnten Spiel. „Wir freuen uns über die drei Punkte, mehr brauchen wir aus diesem Spiel nicht mitnehmen“, meinte Witt. Weiter geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Erler SV.