Fortuna Bottrop feiert Derbysieg mit Makel

Fortuna bleibt die Nummer eins in Bottrop – in der Tabelle und nach Derbysiegen. Das 3:2 am Sonntag gegen den FC Bottrop hatte aber anders als in der Hinrunde weniger mit spielerischer Dominanz zu tun, sondern ging zurück auf zwei strittige Schiedsrichterentscheidungen.

In Derbys entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Sei es die Tagesform, die den Füßen Beine macht. Sei es eine Einzelaktion, die eine ganze Mannschaft mitreißt. Oder auch mal ein Foul, das deutlich macht: Wir sind die Chefs auf dem Platz und gewinnen heute – komme, was wolle.

Zwei Schlüsselszenen zu Gunsten von Fortuna Bottrop

Auf die 95 Minuten zwischen Fortuna und FC traf nichts davon zu, stattdessen schlüpfte Stefan Heuer in die Rolle der Kleinigkeit. Der Unparteiische verlor nach dem Seitenwechsel seine Linie und bevorteilte die Hausherren in zwei entscheidenden Szenen – was zum Derbysieg der Fortuna führte.

Einer der stärksten Fortunen am Sonntag: Kevin Wenderdel (am Ball) sammelte einen Treffer und einen Assist. Foto: Simon Kieser / FUNKE Foto Serivces

Danach hatte es ganz ohne Zutun des Schiedsrichters auch in Durchgang eins zunächst ausgesehen. Die Rheinbaben-Kicker starteten dominant und aggressiv ins Lokalduell, spielten aus einer sicheren Abwehr schnell nach vorne und gingen in Führung (16.). Mit einem sehenswerten Pass in die Schnittstelle fand Kevin Wenderdel Stürmer Ralf Thiel, der sich sehenswert durchsetzte und zum 17. Saisontreffer einschob.

Ralf Thiel – die „Lebensversicherung“ von Fortuna Bottrop

„Er ist unsere Lebensversicherung“, bezeichnete Trainer Sebastian Stempel seine Nummer 31, die immer besser ins Rollen kommt – was auf den Rest der ersten Hälfte allerdings nicht zutraf. Die Gastgeber ließen nach, ohne das der FC Bottrop besser aufkam. Stattdessen hagelte es Gelbe Karten für Fouls und Nickeligkeiten, insgesamt sieben in zehn Minuten.

Erst kurz vor der Pause bot ein Team nochmal Fußball an – und das gleich mit Erfolg. Den Versuch von Außenverteidiger Ercan Kaynar lenkte Fortuna-Keeper Cedric Lohe in höchster Not zur Ecke, war dann aber machtlos. Kurz ausgeführt fiel der Standard Joey Horn vor der Füße, der die Kugel an die Latte ballerte. Ungestört verwertete er den zweiten Versuch zum 1:1-Pausenstand.

Fortuna entschärft zwei Chancen des FC

Den Schwung des Ausgleichs nahmen die Gäste mit in den zweiten Durchgang. Einen Schuss von Oktay Cin blockte Matthis Thieler kurz vor der Linie, bei einem Freistoß fand der Kapitän seinen Meister in Cedric Lohe. Und doch fehlte auf beiden Seite das letzte Prozent, das Derby für sich entscheiden zu wollen – bis Stefan Heuer eingriff.

In Minute 60 marschierte Marcel Siwek auf das FC-Tor zu, dabei beharkt und gefoult von Ercan Kaynar – jedoch vor dem Sechzehner. Im strafbaren Bereich grätschte Kaynar den Stürmer dann fair ab, dennoch zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Eine Fehlentscheidung, die Kevin Wenderdel zum 2:1 ausnutzte.

Cömez gegen Wenderdel – Robuster Körpereinsatz oder Elfmeter?

Die Elf von Mevlüt Ata versuchte zu antworten, doch Oktay Cins Freistoß klatschte nur an den Pfosten. Auf der anderen Seite vergab Cem Sakiz gegen Tugay Ayasli, ehe die zweite strittige Szene die Gemüter erhitzte. Baris Cömez überraschte Kevin Wenderdel im Laufduell mit einem Lupfer, woraufhin der Abwehrhüne den FC-Torjäger von den Beinen checkte (83.). Robuster Körpereinsatz oder Elfmeter?

Bottrop FC Bottrop überwintert auf dem Relegationsplatz In der Tabelle verbesserte sich Fortuna Bottrop durch den Derbysieg auf Platz fünf. „Nur drei Punkte hinter dem Dritten – klasse. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt“, freute sich Trainer Sebastian Stempel über die 31 Zähler in der starken Staffel sechs. Durch die Punktgewinne des SC Frintrop und Sterkrade 06/07 rutschte der FC Bottrop dagegen ab und überwintert auf dem Relegationsplatz. Angst macht das Mevlüt Ata nicht – so sieht er doch genug Potenzial für den Klassenerhalt in seinen Reihen.

Nach Linie von Stefan Heuer Zweiteres, allerdings blieb die Pfeife stumm – was Mevlüt Ata deutlich kritisierte. „In so einem engen Spiel muss Gerechtigkeit herrschen. Das war heute nicht der Fall.“ So liefen seine Gäste in einen Konter über Ralf Thiel und Marcel Siwek, den Cem Sakiz zum 3:1 abschloss (84.). Zwar machte Ahmet Büyüköztürk die letzten Augenblicke des Derbys nochmal spannend, als er einen sehenswerten Angriff zum 2:3 abschloss (90+2), doch am Derbysieg der Fortuna rüttelte das nicht mehr.

Die Tabelle: Bezirksliga