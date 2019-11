Die Kapitänin weiß, worauf es für Rhenania Bottrop ankommt

Bottrop. Malin Cziuraj führt den SV Rhenania Bottrop am Samstag als Kapitänin aufs Feld und weiß, was den Regionalligisten Borussia Bocholt auszeichnet.

Der vorläufige Höhepunkt der Erfolgsgeschichte von Rhenania Bottrop im Niederrheinpokal geht am Samstagabend (18 Uhr) über die Bühne, wenn Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Bocholt ins Blankenfeld kommt. Was den Bezirksligisten erwartet, weiß Malin Cziuraj am besten – schließlich stand Bottrops Kapitänin den Bocholterinnen schon auf dem selben Niveau gegenüber.

Die Stimme von Malin Cziuraj ist noch belegt, als sie am Freitagnachmittag über die bevorstehenden 90 Minuten spricht. Die vergangenen, das 5:0 am Mittwoch im Kreispokal bei Sterkrade 72, machte sie wegen ihrer Krankheit erst gar nicht mit, verspricht aber: „Für Samstag bekomme ich das hin.“

Malin Cziuraj - aus mehreren Gründen unersetzbar

Der Ausfall der 21-Jährigen würde das Team von Marc Wittstamm und Marvin Höner auch endgültig ins Tal der Tränen stürzen – aus mehreren Gründen. Zum einen ist Malin Cziuraj das Herz des Rhenania-Spiels, sie verteilt im Mittelfeld ballsicher die Kugel und geht vorneweg. Zum anderen fehlen mit Karin Mosgoll, Anne-Sophie Warthun und Mandy Reinhardt schon gleich drei Leistungsträgerinnen, die in der letzten Runde noch maßgeblich am 4:3-Sieg über den CfR Links beteiligt waren. Zu guter Letzt weiß die Bottroperin mehr über Borussia Bocholt als jede andere Spielerin in der Mannschaft.

Denn bis vor zwei Jahren lief Malin Cziuraj an der Essener Ardelhütte auf und spielte für die SGS II in eben jener Regionalliga, die der Gast von der holländischen Grenze inzwischen anführt. „Ich kenne ein paar Spielerinnen aus den Auswahlmannschaften. Sie haben teilweise die Nachwuchs-Nationalteams durchlaufen oder in der Bundesliga gespielt“, weiß die Studentin.

Rhenania Bottrop - von der Schlange zum Kaninchen

Was Bottrop für Sterkrade am Mittwoch war, ist also Bocholt für Bottrop am Samstag: die Schlange vor dem Kaninchen. Temporeicher und handlungsschneller sei der Gegner, was sich von Liga zu Liga steigere, betont Cziuraj. „Und intensiver in den Zweikämpfen – im fairen Bereich. Hart, aber fair quasi“, sagt die Kapitänin. Diese Qualitäten führten Borussia Bocholt schon vergangene Saison fast in die 2. Bundesliga, erst in den Playoffs gegen den FC Ingolstadt platzte der Aufstiegstraum.

Weshalb sich Malin Cziuraj auch anders auf den Schlagabtausch mit dem Favoriten vorbereitet als etwa auf eine Ligapartie. „Ich frage mich nicht: ‚Wie können wir gegen Bocholt bestehen?‘ Sondern ich sehe das als Chance, sich mit solchen Spielerinnen zu messen. Zu sehen: Wo stehe ich persönlich?“

Standing von Rhenania Bottrop bis nach Bocholt

Bottrop Feste Größe bei Rhenania Malin Cziuraj ist gebürtige Bottroperin und startete nach ihrem Wechsel zur SGS Essen durch. Dort spielte sie unter anderem U17-Regional- und Bundesliga, bevor sie in der zweiten Mannschaft Regionalliga-Erfahrung sammelte. Seit zwei Spielzeiten ist die 21-Jährige zurück in ihrer Heimatstadt und schnürt für Rhenania Bottrop in der Bezirksliga die Fußballschuhe. Gleichzeitig studiert Cziuraj dual bei der Stadt Bottrop sowie an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst in Gelsenkirchen.

Und dennoch: Rhenania Bottrop hat sich durch die Liga- und Pokalerfolge ein Standing erarbeitet, das bis ins 50 Kilometer entfernte Bocholt reicht. „Wir gehen definitiv mit viel Respekt in dieses Spiel und werden den Gegner, der mit der ein oder anderen ehemaligen Regionalligaspielerin spielt, nicht unterschätzen“, schrieb die Borussia auf ihrer Facebook-Seite am Mittwoch. Cziuraj antwortet mit einem Lachen: „Die wissen trotzdem, wer der Favorit ist.“

Den wollen die Bezirksliga-Fußballerinnen vom Blankenfeld so lange wie möglich ärgern, Ausfälle und Rollenverteilung hin oder her. Die galt schließlich auch gegen Links. Oder gegen Baumberg vergangene Spielzeit. Mit den bekannten Ergebnissen.