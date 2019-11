Die SG-Reserve führt die Landesliga-Tabelle an

Auch die zweite Mannschaft der Bottroperinnen steht in dieser Saison zusammen mit Borbeck als Spielgemeinschaft auf dem Parkett - und das bislang höchst erfolgreich. In der Landesliga-Staffel 4 führen die Bobos die Tabelle an.

Im Heimspiel gegen den TSV Solingen machte die SG mit 3:1 den vierten Saisonsieg perfekt, nach einem 1:1 zog Bottrop/Borbeck mit 25:23 und 25:23 davon. Nächster Gegner am kommenden Samstag in der Marie-Curie-Realschule ist der ART Düsseldorf.