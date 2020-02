Die TSG Kirchhellen rollt das Feld von hinten auf

Der Alstadener TuS versuchte alles. Der Tabellenfünfte nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit Florian Janknecht in Manndeckung, in der Schlussphase auch Philipp Klemin und löste obendrein den Torhüter auf. Das alles half den Oberhausenern nicht: Die TSG Kirchhellen verließ als verdienter Sieger die Platte und hat nach dem 25:21-Erfolg wieder reelle Chancen auf den Klassenerhalt.

Michael Zawadzki hatte am Sonntag wenig zu meckern. Und dennoch klangen die ersten Worte nach dem Sieg gegen den Alstadener TuS kritisch: „Heute waren wieder Phasen dabei, in denen wir zu hektisch waren. Aber wir haben uns wieder gefangen. Das war eine tolle Mannschaftsleistung.“ Geschenkt wurde den Kirchhellenern der Sieg nicht. Alstaden ging vom Start weg in Führung, doch die TSG kämpfte sich heran, glich aus und erspielte sich bis zur Pause sogar eine 13:9-Führung.

Lucky Mucha hält sein Team auf Kurs

Nach dem Seitenwechsel nahm Alstaden Florian Janknecht in Manndeckung, glich zum 15:15 aus. Doch die TSG blieb diesmal hochkonzentriert und vollendete den dritten Saisonsieg durch eine starke Leistung in der Schlussphase. Mann des Tages war Kirchhellens Keeper Lukas „Lucky“ Mucha, der sein Team immer wieder mit guten Paraden auf Kurs hielt.