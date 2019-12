Bottrop. Wycichowski und Co. haben gegen Hamborn United in der ersten Halbzeit Probleme, dann legt die DJK Adler 07 den Turbo ein.

DJK Adler 07 Bottrop lässt sich nicht ausbremsen

Die DJK Adler 07 Bottrop verabschiedet sich vom Jahr 2019 mit einer makellosen Bilanz. Die Mannschaft landete am Sonntag ihren elften Sieg im elften Saisonspiel und führt die Bezirksliga nach dem 33:17-Erfolg gegen die HSG Hamborn United weiterhin mit drei Punkten Vorsprung an.

„22:0 Punkte und ein tolles Torverhältnis! Mehr geht nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf“, erklärte ein gelöster Sebastian Wycichowski nach dem klaren Sieg über Hamborn United. Bottrops Trainer freut sich auf die kurze Handballpause und die ab Januar folgenden Aufgaben: „Wir haben vor der Saison einen harten Schnitt gemacht, aber die vielen Neuzugänge haben sich gut integriert und sind voll eingeschlagen. Die Jungs machen das bisher super, die Trainingsbeteiligung ist fantastisch, genauso der Zusammenhalt. Da wächst richtig was zusammen.“

Spitzenreiter leistet sich viele Fehler

Die HSG Hamborn konnte dem Spitzenreiter am Sonntag nur in der ersten Halbzeit Paroli bieten. Und dass auch nur, weil sich die Adler überraschend viele Fehler und Unkonzentriertheiten erlaubten. Sichtbar wurde das vor allem durch die mangelhafte Chancenverwertung. Im ersten Durchgang zählte Wycichowski nur drei Tempogegenstöße, alle drei scheiterten an den Reflexen von Hamborns Torhüter.

Dass er Stammkräfte zunächst auf der Bank sitzen ließ, wollte Wycichowski nicht als Grund für den Stotterstart gelten lassen. „Wir haben in der ersten Halbzeit 15 Fehlwürfe, in der zweiten lief es besser, da waren es dann nur noch fünf“, erklärte der Adler-Coach. Die Bottroper benötigten eine gute halbe Stunde, um sich auf die körperbetonte Spielweise des Gegners einzustellen. Hamborn hatte mit seinem destruktiven Spiel lange erfolgreich auf die Tempobremse getreten. Das zeigte auch die Anzeigentafel, die zur Halbzeit eine knappe Bottroper 12:11-Führung auswies.

Adler kommen in den zweiten 30 Minuten ins Rollen

Bottrop bekam seine Aufgabe nach dem Seitenwechsel besser in den Griff. In den zweiten 30 Minuten nahmen die Adler immer mehr Tempo auf. Hamborn hatte dem Spiel kaum noch etwas entgegen zu setzen. Während das Bottroper Spiel immer sicherer und zielstrebiger wurde, nahm die Kraft des Tabellenachten deutlich ab. Bis zum Ende der Partie spielten sich die Adler einen auch in der Höhe verdienten Sieg heraus.

„Wir werden am Dienstag noch einmal trainieren und feiern dann am Donnerstag mit unseren Jugendmannschaften die Weihnachtsfeier“, nennt Wycichowski das vorweihnachtliche Restprogramm seiner Mannschaft. Erst am 12. Januar geht es für die Adler dann wieder um Meisterschaftspunkte. Die Bottroper müssen dann beim Tabellenvorletzten HSV Dümpten II antreten. Zwischen den Bottropern und einer perfekten Hinrunde steht dann nur noch das erste Heimspiel des Jahres 2020 gegen GSG Duisburg (19. Januar).

