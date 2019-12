Bottrop. Die Weihnachtszeit war eher arbeitsreich als besinnlich – für sein Jahreswendturnier hat sich der BC Bottrop 89 mächtig ins Zeig gelegt.

Doppelturnier: BC Bottrop 89 plant noch unterm Christbaum

Mit 30 geht es bergab? Der BC 89 Bottrop kann über diese Redensart nur lachen – denn zum runden Geburtstag 2019 läuft es beim Badminton-Club so gut wie lange nicht mehr. Die erste Mannschaft steuert schnurstracks auf die Oberliga zu, darüber hinaus belegen gleich drei der vier Reserveteams in ihren Ligen die Spitzenposition bzw. sind erster Verfolger. Den Feiermarathon der Hinserie schließen die Bottroper an diesem Wochenende mit ihrem traditionellen Doppelturnier ab – und viel deutet darauf hin, dass beim BC 89 das Beste zum Schluss kommt.

Das Doppelturnier wird erwachsen und hat mit dieser Ausgabe 20 Jahre auf dem Puckel, weshalb die 89er groß auffahren.

Keine besinnliche Weihnachtszeit für die 89er

Mit einer sehr gut aufgestellten Cafeteria, einem Sporthändler und einer Fotobox empfängt der Verein seine Gäste am Samstag ab 9.30 Uhr in der Sporthalle der August-Everding-Realschule, zur gleichen Zeit geht es auch am Sonntag los. Für das Event hat sich der Verein mächtig ins Zeug gelegt, weshalb die Weihnachtszeit alles andere als besinnlich ablief.

„Das Turnier fordert uns alles ab, wir haben noch unter dem Weihnachtsbaum geplant“, erklärt Geschäftsführer Marco Buchheit, gleichzeitig Turnierleiter, mit einem Lachen. Der Aufwand liegt auf der Hand, denn in diesem Jahr vermeldet der BC „ausgebucht“.130 Meldungen trudelten in den vergangenen Monaten bei Buchheit und seinem Team ein, was unter dem Strich die stolze Zahl von 260 Sportlerinnen und Sportler macht.

Lange hatte Bottrop eine Monopolstellung zu dieser Jahreszeit

„Da ist richtig was passiert – bärenstark“, freut sich Buchheit über die lange Schlange von Geburtstagsgästen. Der Chefplaner weiter: „Alle Felder sind voll, wir knüpfen an alte Zeiten an.“ Das Erfolgsrezept des Doppelturniers setzt sich aus mehreren Zutaten zusammen.

So kurz vor dem Jahreswechsel waren die Bottroper lange Zeit die Einzigen, die ein Badminton-Turnier anboten – erst seit diesem Jahr fliegen auch in Dresden die Federbälle. Die kleine, enge Halle verströmt ebenso ihren Charme wie der BC, der viel für das Gefühl einer kleinen Badminton-Familie tut.

Spielerinnen und Spieler mit ganz besonderen Geschichten

Was dazu führt, dass in den Klassen C (Kreisliga und Hobby), B (bis Bezirksliga) und A (alles darüber) Aktive mit Geschichte unterwegs sind. Da ist etwa Julian Lohau, der normalerweise in der zweiten Bundesliga für den STC BW Solingen auf Punktejagd geht. Oder Laura Gronkiewicz, die einen Weihnachtsbesuch beim Vater mit dem Turnier in Bottrop verbindet – und dafür aus Polen anreist.

Generell erwartet der BC 89 Sportlerinnen und Sportler von nah und fern, Reisemeister kommen aus Bayern und Hessen. In den Disziplinen Damen- und Herrendoppel sowie dem gemischten Doppel wartet auf die Teilnehmer ein Badmintonmarathon, der jeweils erst in den Abendstunden sein Ende findet.

Vorbereitungen noch bis Freitagabend

„Das kriegen wir hin“, kommentiert Marco Buchheit den Zeitplan von 9.30 Uhr bis 21 Uhr und bittet um Geduld, falls etwas nicht ganz reibungslos über die Bühne geht. Die letzten Vorbereitungen schließen Marco Buchheit und der BC 89 Bottrop am Freitagabend ab, zwischen Weihnachten und Silvester vermeldet der Geschäftsführer: „Es sieht gut aus.“

Dann muss er auch schon wieder los, der Aufbau wartet.

