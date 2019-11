Dostlukspor Bottrop rutscht in die Ergebnis-Krise

Bottrop. Selbst der Trainer schnürt am Ende die Schuhe: Ohne Personal verliert Dostlukspor Bottrop gegen die SF Königshardt II die vierte Partie in Folge.

Nach einem guten ersten Saisondrittel rutscht Dostlukspor Bottrop langsam in die Ergebnis-Krise. Gegen die SF Königshardt II stand am Sonntag mit 3:4 die vierte Niederlage in Folge, weil das Trainerteam eine Reihe von Ausfälle kompensieren musste – und am Ende selbst die Schuhe schnürte.

Bei sieben fehlenden Stammkräften blieb Nejdet Arslan und Mesut Harputlu am Sonntag nichts anderes übrig, als Reservespieler hochzuziehen – und im Fall von Harputlu selbst ins Spielgeschehen einzugreifen. „Jede Woche so viele Spieler zu ersetzen macht keinen Spaß mehr“, gab Arslan nach Abpfiff zu Protokoll, zumal DSB erneut ohne Punkte da stand.

Heshyar Khalo hält Dostlukspor Bottrop im Spiel

Dabei machten die Hausherren auf der Asche den ersten Stich, als Samet Güldü kurz vor der Pause zur Führung traf. Doch in einer ausgeglichenen zweiten Hälfte meldete sich Königshardt mit einem Doppelschlag zurück (47., 55.), ehe Heshyar Khalo seinen Auftritt hatte. Bottrops Nummer 14 markierte das 2:2 (67.) und fand auch auf den erneuten Rückstand (69.) eine Antwort – nach 80 Minuten stand das Duell wieder bei Null.

„Wir habe dann auf den Sieg gedrängt und hinten aufgemacht“, beschrieb Nejdet Arslan die Schlussphase. Der entscheidende Treffer fiel, allerdings jubelten die Gäste (88.). Zu allem Überfluss dezimierte sich Dostlukspor in der Nachspielzeit selbst, als Kerim Yilmaz nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah – was zum gebrauchten Tag passte.

