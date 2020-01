Erster Tag, erste Überraschung: FC Bottrop muss noch zittern

Die Jagd um den Titel hat begonnen: Die Hallen-Stadtmeisterschaft begann am Freitagabend mit den Spielen der Vorrundengruppe A und brachte gleich die ersten Überraschungen. So erspielte sich der FC Bottrop zwar neun Punkte, wurde aber nur Dritter. Die Tickets für die Zwischenrunde gingen an Dostlukspor Bottrop und die Welheimer Löwen.



FC Bottrop

Der Bezirksligist stellte das talentierteste Team in der Vorrundengruppe A. Ohne Frage. Aber auch für die Jungs von Mevlüt Ata gelten die Gesetzmäßigkeiten des Hallenfußballs. Das blendete der FC jedoch über weite Strecken vollkommen aus. Wo es darum ging, den Ball flach zu halten und durch schnelle Kombinationen Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen, versuchten es die Bottroper viel zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Das ging im ersten Spiel gegen Dostlukspor noch gut (2:1). Doch schon in der zweiten Partie hätte das beinahe Punkte gekostet. Dass dem FCB ausgerechnet B-Kreisligist Polonia Ebel zeigen musste, wie Fußball in der Halle geht, machte Ata an der Seitenlinie sprachlos. Immerhin: Sein Team wehrte trotz Rückstand eine drohende Pleite ab, setzte sich knapp mit 4:3 durch. Die Quittung für die Behäbigkeit gab es dennoch: Die Welheimer Löwen setzten sich verdient gegen den zwei Ligen höher beheimateten Gegner durch, kassierten nicht einmal einen Gegentreffer (0:2). Das Spiel sollte noch böse Folgen haben. Auch der abschließende 7:2-Erfolg gegen den TSV Feldhausen konnte nicht verhindern, dass der Bezirksligist am Ende nur auf dem dritten Platz landete und damit die direkte Qualifikation für die Zwischenrunde verpasste. Ata und Co. müssen jetzt hoffen, dass sie noch als einer der beiden besten Tabellendritten nachrücken können.

Welheimer Löwen

Das Überraschungsteam der Vorrundengruppe A belohnte sich für guten Fußball mit dem direkten Einzug in die Zwischenrunde. Die Welheimer starteten mit einem 3:1-Erfolg über den TSV Feldhausen ins Turnier. Dabei bewies die Mannschaft viel Gespür für das richtige Tempo und fackelte nicht lange, wenn es darum geht, den Ball im Ziel unterzubringen. Die Mannschaft verlor zwar mit 1:3 gegen Dostlukspor, ließ aber den wichtigen 2:0-Erfolg über den FC Bottrop und ein 3:1 gegen Polonia Ebel folgen und freute sich am Ende über Platz zwei in der Abschlusstabelle.

Dostlukspor Bottrop

Die Kicker von Dostlukspor waren nicht ganz regelkundig, als sie ins letzte Gruppenspiel gegen den TSV Feldhausen gingen. Die Kicker von der Beckstraße waren nämlich der Meinung, dass sie einen deutlichen Sieg brauchen würden, um in die Zwischenrunde einzuziehen. Allerdings war die Tordifferenz unerheblich. „Der direkte Vergleich entscheidet“, erklärte Turnierleiter Michael Schmidt. Einige Kicker von Dostlukspor erfuhren erst unter der Dusche, dass sie als Gruppensieger an der Zwischenrunde teilnehmen werden. Den Gruppensieg hatten sich die Bottroper auch redlich verdient. Die Siege gegen die Welheimer Löwen (3:1), Polonia Ebel (3:2) und den TSV Feldhausen (4:1) waren verdient und mehr als ordentlich herausgespielt.

Polonia Ebel

Für den B-Kreisligisten reichte es leider nicht zum Weiterkommen. Leider, weil das Team über weite Strecken erfrischend gradlinigen und ordentlichen Fußball zeigte. Das fußballerische Vermögen blitzte nicht nur bei der unglücklichen 3:4-Niederlage gegen den FC Bottrop auf, sondern auch gegen Dostlukspor (2:3). In beiden Spielen wären Unentschieden möglich gewesen, gegen den TSV Feldhausen (3:3) sogar ein Sieg. Am Ende musste sich Polonia nur über die Resultate, nicht aber über die gezeigten Leistungen ärgern.

TSV Feldhausen

Der einzige C-Kreisligist der Gruppe A hatte den erwartet schweren Stand, blieb aber nicht ohne den verdienten Punktgewinn. Mehr als das 3:3 gegen Polonia Ebel wanderte aber nicht auf die Habenseite der Kicker von der Marienstraße. Bitter und auch ein bisschen dämlich: Feldhausens Mamod Ibrahim sah in der umkämpften Partie gegen Polonia Ebel den Roten Karton. Er hatte sich zu lautstark über eine Schiedsrichter-Entscheidung geärgert. Positiver Höhepunkt aus Feldhausener Sicht war der Treffer zum 1:3 gegen Dostlukspor: Bajat Omeirat brachte einen Eckball direkt im Tor unter.

Vorrundengruppe A

FC Bottrop - Dostlukspor Bottrop 2:1

TSV Feldhausen - Welheimer Löwen 1:3

VfR Polonia Ebel - FC Bottrop 3:4

Welheimer Löwen - Dostlukspor Bottrop 1:3

TSV Feldhausen - VfR Polonia Ebel 3:3

Welheimer Löwen - FC Bottrop 2:0

Dostlukspor Bottrop - VfR Polonia Ebel 3:2

FC Bottrop - TSV Feldhausen 7:2

VfR Polonia Ebel - Welheimer Löwen 1:3

Dostlukspor Bottrop - TSV Feldhausen 4:1