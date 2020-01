FC Bottrop: Ahmet Büyüköztürk in Duisburg wieder in Torlaune

Der FC Bottrop hat auch sein drittes Testspiel gewonnen. Die Mannschaft von Mevlüt Ata setzte sich am Freitagabend mit 3:2 beim Duisburger Bezirksligisten DJK Vierlinden durch. In Torlaune präsentierte sich erneut Ahmet Büyüköztürk.

Mevlüt Ata ist froh, dass der Saisonstart noch ein paar Tage auf sich warten lässt. Trotz der guten Testspielresultate erklärte der Trainer am Freitag: „Wir brauchen noch Zeit, denn noch sind nicht alle fit. Das haben wir heute insbesondere in der zweiten Halbzeit gesehen. Dennoch sehe ich die Mannschaft auf einem guten Weg.“ Kaum was zu meckern hatte Ata, was die ersten 45 Spielminuten anging. Die Bottroper hatten die DJK Vierlinden im Griff, ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und erspielten sich eine große Anzahl von Torchancen. Für die Führung sorgte Turgut Senyüz, Ahmet Büyüköztürk legte das 2:0 nach. Das letzte Wort der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber: Vierlinden verkürzte noch auf 1:2.

Nach dem Seitenwechsel blieb der FC Bottrop zunächst die spielbestimmende Mannschaft, kam durch Büyüköztürk auch zum 3:1. Doch mit fortschreitender Zeit ging der Ata-Elf die Puste aus. Vierlinden kam jetzt besser in die Partie und profitierte von Bottroper Ballverlusten. „Wir müssen das schlauer lösen“, merkte Ata nach der Partie an, „in einer solchen Phase muss man auch mal langsamer machen und den Ball ordentlich laufen lassen.“ Vierlinden kam zwar noch zum Anschlusstreffer, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.