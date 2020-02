FC Bottrop lässt in Oberhausen nichts anbrennen

Oberhausen. Der FC Bottrop hat sich im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschafft. Der Aufsteiger holte sich am Sonntag dank überzeugender Leistung den sechsten Saisonsieg. Die Ata-Elf setzte sich mit 4:1 beim Ligaschlusslicht SC Blau-Weiß Oberhausen durch.

Mevlüt Ata runzelte auf dem Weg in die Halbzeitpause die Stirn. Bottrops Trainer traute der klaren 3:0-Führung seiner Mannschaft noch nicht ganz. „Die Oberhausener kämpfen. Und das werden sie auch bis zur 90. Minute machen“, erklärte er. Ata sollte Recht behalten.

Glänzende Perspektiven für den Aufsteiger

In Gefahr kam seine Mannschaft jedoch nicht. „Wir haben den Kampf angenommen, das waren wichtige Punkte und ein ganz wichtiges Statement“, freute sich Bottrops Trainer nach Spielende. Durch den sechsten Saisonerfolg kletterten die Bottroper über den Strich der möglichen Abstiegskandidaten. „Wir müssen jetzt nachlegen“, fordert Ata mit Blick auf die kommenden Wochen und die Möglichkeiten, die sich seinem Team nun ergeben, denn ein einstelliger Tabellenplatz ist lediglich vier Punkte entfernt, selbst Tabellenplatz sechs scheint bei sechs Punkten Rückstand noch ein realistisches Ziel.

Mevlüt Ata will davon aber nicht viel wissen: „Ich habe meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, dass wir noch sieben Siege brauchen, um die Klassen zu halten. Einen davon haben wir jetzt eingefahren.“ Und zwar verdient. Die Bottroper übernahmen in Oberhausen von Beginn an die Initiative und ließen sich auch nicht lange bitten.

Ahmet Büyüköztürk schießt den FC Bottrop in Führung

Ahmet Büyüköztürk erzielte schon nach 13 Minuten mit einem Schuss aus 20 Metern die Führung. Büyüköztürk war es auch, der sich nach einem Pfiff des Schiedsrichters den Ball schnappte und den Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte (33.). Im Pech war wenig später Hakan Dönmez. Sein satter Schuss prüfte das Aluminium des Oberhausener Tores, in der 41. Minute machte er es genauer. Er ließ zwei Gegner im Sechszehner stehen und schob überlegt zum 3:0 ein.

Direkt nach dem Seitenwechsel kassierte Oberhausen eine Ampelkarte und hatte es in Unterzahl noch schwerer, Bottrops sichere Defensive unter Druck zu setzen. Oktay Cin beseitigte in der 67. Minute mit dem 4:0 auch die letzten Zweifel am Bottroper Sieg. Den Schlusspunkt setzte allerdings der Gastgeber. Oberhausens Halil Cobanoglu traf nach 73 Minuten zum 1:4-Endstand.

