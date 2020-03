Mit zwei Siegen war der FC Bottrop in die Pflichtspielserie 2020 gestartet, ausgerechnet gegen den Tabellenvorletzten patzte die Mannschaft von Mevlüt Ata. Der machte seinen Spielern nach dem 1:2 gegen den SC Phönix Essen keinen Vorwurf. „Die Jungs haben alles versucht, sind auf jeden Ball gegangen. Aber es gibt so Tage und es gibt so Spiele, da musst du dann sagen: Es hat heute nicht sein sollen.“

Recht schnell bekam der FC-Übungsleiter das Gefühl, dass es sich bei der Partie gegen die vom Abstieg bedrohten Essener genau um eine solche Begegnung handelte. Die erste sehr gute Chance ließen die Gastgeber liegen, dann pfiff der Schiedsrichter eine elfmeterreife Situation nicht. „Da dachte ich schon: Boah, was ist da los!“, verriet Ata. Immer wieder kreierten die Bottroper Tormöglichkeiten. Die Essener stellten sich mit allem, was sie hatten in den Weg, griffen auch zu unsportlichen Mitteln. Aber auch die gefühlt unzähligen Freistoßsituationen konnte der FC nicht nutzen.

Ein Freistoß bringt Phönix Essen auf die Siegerstraße

Cleverer machte es Phönix: In der 14. Minute spielten die Gäste einen Freistoß auf den langen Pfosten und Erol Sirin nickte den Ball mit dem Kopf ins Tor von Talha Bayram.

In der Halbzeitpause versuchte Ata, durch Umstellungen mehr Durchschlagskraft im Spiel zu erreichen - ohne Erfolg. Den hatten einmal mehr die Gäste. Nach einem Foul auf der Strafraumgrenze entschied Sven Terwolbeck auf Elfmeter gegen den FC. Dennis Behlau verwandelte sicher (64.). Ata reagierte, brachte Emre Ünlü für Joey Horn. Das erwies sich als Glücksgriff, Ünlü erzielte in der 83. Minute den Anschlusstreffer - bezeichnenderweise durch einen Distanzschuss aus 18 Metern.

Die Bottroper behielten ihr Powerplay aufs gegnerische Tor bei, Zählbares gelang ihnen aber nicht mehr. „Irgendwie haben wir immer die falsche Entscheidung getroffen. Und wenn du deine Chancen nicht nutzt, ist es am Ende auch verdient, das Spiel zu verlieren. Natürlich ist es schade, denn nach den zwei Siegen zuletzt wollten wir unbedingt gewinnen. Aber so ist Fußball“, meinte Ata.

