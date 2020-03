FC Bottrop verpasst gegen Überruhr die große Überraschung

Der FC Bottrop schlug sich im Duell gegen Blau-Gelb Überruhr achtbar. Beim dominierendem Team der Liga unterlag das Team von Mevlüt Ata mit 0:1. Der FC-Trainer trauerte nach dem Spiel einer großen Ausgleichschance kurz nach dem Führungstreffer nach.

„Im Nachhinein haben wir schon eine gute Partie gemacht“, fasste Ata zusammen und fügte an: „Ein Punkt wäre aber auf jeden Fall verdient gewesen!“ Ata musste im Vorfeld wieder seine Verteidigung umbauen und setzte auf eine Fünferkette. Can Ucar rückte in die Innenverteidigung. Das Spiel war in der ersten Hälfte ausgeglichen. Der FC spielte im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Vorwoche mutiger nach vorne und kam zu Torchancen. Die neu-formierte Abwehrkette stand gut und ließ kaum Torchancen zu.

Beide Mannschaften liefern sich ein ausgeglichenes Spiel

Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer an der Überruhrstraße ein ähnliches Bild. Das Tor des Tages fiel dann aus Sicht des FC äußerst unglücklich. Die Ata-Elf befand sich in einer guten Kontersituation, spielte dann aber einen fatalen Fehlpass. Die Essener schalteten schnell und spielten einen langen Ball, den Can Ucar unterschätzte. Essens Stürmer Ersin Canseven ließ Keeper Tugay Ayasli keine Chance und traf zum 1:0.

Der FC gab sich aber nicht auf: Nur Minuten später lief der eingewechselte Marcel Dibowski alleine auf das Tor der Essener zu. Der FC-Spieler scheiterte aber am Torwart der Blau-Gelben. „Das war natürlich ärgerlich. Letztendlich hat uns einfach das Tor gefehlt. Aber so ist das im Fußball. Deswegen steht Überruhr an der Tabellenspitze“, analysierte Ata nach Spielende.

