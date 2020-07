Mehr als drei Auswechselspieler - aber nicht auf der Bank

Region. Viele Klubs dürften aufatmen. Es sind mehr Wechsel erlaubt. In Bottrop müssen die Kicker aber an einem anderen Ort als der Bank Platz nehmen.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) hat die Auswirkungen der Coronaschutzverordnung auf den Amateurfußball und die aktuell stattfindenden Testspiele noch einmal konkretisiert. In der Verordnung steht, dass Kontaktsport in Gruppen bis zu 30 Personen stattfinden kann. Dazu zählen bei Fußball-Testspielen nicht die Auswechselspieler.

„Erlaubt ist auf dem Feld das Spiel elf gegen elf. Dazu kommen die Schiedsrichter und Trainer. Auch der Physio, sollte eine Mannschaft über eine entsprechende Person verfügen, wird dazu gezählt“, sagt Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball im FLVW.

Die Grenze der 30 Personen beziehe sich allerdings auf die Spieler, die aktiv am Spiel beteiligt sind. Bei einer Auswechslung ändert sich nichts an der Anzahl der Personen auf dem Feld. Es können also beliebig viele Spieler eingesetzt werden. Beim Training sind aber nur 30 Akteure erlaubt. Das letzte Wort hat dabei immer die Kommune.

In Bottrop hat der Sport- und Bäderbetrieb nun auch offiziell die Austragung von Testspielen ab dem 25. Juli erlaubt. Konkret heißt es: „Bei der Wiederaufnahme des Wettspielbetriebes sind die Regularien der Coronaschutzverordnung des Landes NRW verbindlich. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zum Infektionsschutz zu treffen. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 300 Personen zu begrenzen, sämtliche anwesenden Personen sind im Sinne einer einfachen Rückverfolgbarkeit namentlich und mit Kontaktdaten zu erfassen. Da der nicht-kontaktfreie Sport ohne Mindestabstand lediglich für bis zu 30 Personen zulässig ist, haben sich die Auswechselspieler unter Wahrung des Mindestabstandes während des Spiels im Zuschauerbereich aufzuhalten.“