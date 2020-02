Bottrop. Die Vorbereitung zeichnete einige Fragezeichen, doch Fortuna Bottrop will die Saison als bestes Bottroper Team in der Bezirksliga abschließen.

Fortuna Bottrop: Das Ringen um die lokale Nummer 1

Der Blick auf die Fortsetzung der Rückrunde bei der DJK Adler Union Frintrop war für Fortunas Coach Sebastian Stempel kein ungetrübter. Die zurückliegenden Wochen der Vorbereitung erfüllten ihn nicht mit Begeisterung.

Das Bezirksligateam auf Rheinbaben ließ einige Wünsche offen. Vor knapp einer Woche endete das Testspiel gegen Kreisligist TV Voerde in einem 1:1. Es war ein Licht und Schatten-Spiel der Bottroper: Die Leistung in der ersten Halbzeit war indiskutabel und wurde mit einem Gegentor garniert, das ohne die tatkräftige Mithilfe der Fortunen gar nicht gefallen wäre. Nach Wechsel der Seiten präsentierten sich auch die Spieler wie ausgewechselt. Trotz des hochverdienten Ausgleichs blieb es aber eine „schwache Generalprobe“. Ebenso klar ist: Die Mannschaft muss sich steigern, um eine gelungene Premiere abzuliefern.

Fortuna muss ihre Defensivschwächen abstellen

Stempel warnt. „Wenn wir so gegen Frintrop spielen, werden wir dort nichts holen.“ Die Defensive war die Baustelle, der er und Co-Trainer Nico Andreadakis sich in den letzten Tagen besonders widmeten. „Wir schießen immer einige Tore, aber kassieren viele Gegentreffer“, legt auch Andreadakis den Finger in die Wunde. „Gegen Speldorf haben wir ein gutes Spiel gemacht, hatten aber eine Tiefschlafphase.“ Drei Gegentreffer fielen in zehn Minuten kurz nach der Halbzeitpause. „Individuelle Fehler passieren immer, Fußball ist Fehlersport. Aber es geht um die Taktik. Keiner darf sich zum Beispiel darauf verlassen, dass ein Ball weggeköpft wird, sondern es muss eine Absicherung da sein.“

Im Hinrundenduell mit Frintrop war der Defensivbereich ebenfalls das Manko. „Da ist genau das passiert: Wir schießen vier Tore, kassieren aber viel zu leicht vier Treffer.“ Auch am Sonntag erwartet Andreadakis ein enges Match. „Frintrop hat ein gutes Team, sie sind nicht weit hinter uns in der Tabelle. Wir kennen die Mannschaft und ich denke, wir sind gut darauf eingestellt.“

Schon nächste Woche steht das Derby auf dem Programm

Ein Saisonziel in Form einer konkreten Platzierung haben Stempel und Andreadakis nicht ausgegeben. „Wir sind da aber ehrgeizig. Ich spiele doch lieber um Platz drei als um die Ränge sechs oder sieben. Auch wenn es dafür nichts gibt“, so Andreadakis. Der Vierte, Vogelheim, und der Dritte, SC 1920, sind in Schlagdistanz. Das macht die Fortuna zur Nummer eins im Bottroper Fußball. Der VfB Bottrop ist ihr allerdings dicht auf den Fersen. Ein Erfolg in Frintrop wäre ein deutliches Signal in Richtung des Ortsnachbarn - zu einem guten Zeitpunkt. In der kommenden Woche steht das Derby gegen die Schwarz-Weißen auf dem Spielplan.

Personell sollte es in Essen wesentlich besser aussehen als in der Vorbereitung. „Die Vorbereitung im Winter ist nie einfach, die Spieler sind erkrankt, haben Wehwehchen, müssen sich quälen. Wenn es auf die Meisterschaftsspiele zugeht, wird es dann besser.“ Definitiv fehlen werden Okan Al, der an einer Schambeinverletzung laboriert. Andreadakis fällt berufsbedingt aus. Die Alternativen sind allerdings zahlreicher als vor der Winterpause. Die Neuzugänge Alexandros Matrakos, Aleksander Georgios Ntinas, Aras Nayyef Ausif und Jason Elbert hinterließen gute Eindrücke. „Sie passen in die Mannschaft, haben sich gut integriert“, verriet Andreadakis, warnt aber vor zu viel Euphorie. „Sie sind jung, da kann noch nicht alles sofort klappen.“