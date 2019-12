Fortuna Bottrop gerät früh auf die Verliererstraße

Arminia Klosterhardt hat ihren Novemberblues hinter sich gelassen und schlug den SV Fortuna mit 4:0 (3:0). Bottrops Trainer Sebastian Stempel ließ keinen Zweifel daran, dass der Sieg für den Tabellenzweiten völlig in Ordnung ging. Stempel hatte einige Argumente, Spiel und Ergebnis zu relativieren, aber auch reichlich Anlass zur Kritik.

Erklärungen, keine Ausreden, fand er in den Ausgangsbedingungen. Die Personallage, die sich in den letzten Stunden vor dem Spiel noch einmal dramatisiert hatte, beschrieb Stempel mit „Wir pfeifen auf dem letzten Loch. Kurz vor dem Anpfiff hatten wir noch zwei Absagen.“ Youngster Niklas Wenderdel wurde an den Hans-Wagner-Weg bestellt und spielte durch.

Arminia Klosterhardt geht früh in Führung

Auch die Platzverhältnisse waren alles andere als ideal und einige Spieler vergriffen sich bei der Schuhwahl. Der Mangel an Grip wirkte sich bereits nach zwei Minuten negativ aus. Nach einer Ecke für die Fortuna starteten die Arminen einen Konter und Pascal Pfeifer ließ Keeper Niklas Schumacher keine Chance zur Abwehr. In der 21. Minute kombinierte die DJK bis zur Torauslinie und Philipp Klempel krönte den Spielzug mit dem 2:0.

In der 40. Minute wechselten bei den Fortunen Licht und Schatten. Sie verteidigten einen Angriff zur Ecke, ließen dann aber Pfeifer Zeit und Raum für seinen Kopfballtreffer zum 3:0. Beim vierten Treffer demonstrierte die Arminia wieder ihre Klasse; Samet Kanoglu trug sich in die Torschützenliste ein.

Rote Karte bringt Sebastian Stempel auf die Palme

„Dass wir hier keine Chance hatten, ärgert mich angesichts des dünnen Kaders und der Qualität von Klosterhardt nicht. Aber es geht um Mentalität. Wenn ich beim Stand von 0:3 in der Kabine verlange, dass wir das Spiel vernünftig beenden und Platzverweise vermeiden, dann aber in der 63. Minute wegen Foulspiels Rot sehen, dann stimmt etwas nicht.“

Der Vorwurf ging - einmal mehr - an Norman Hassenrück. „Das ist ein Bärendienst an der Mannschaft, jetzt fällt er für Wochen aus. Wir sind gerade dabei, unsere gute Lage zu verspielen.“ Ein Blick auf die Tabelle bestätigt Stempels Kritik: Die Fortuna fiel von Platz vier auf Platz acht zurück.

Tabelle: Bezirksliga