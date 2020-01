Bottrop. Fuhlenbrocks Kapitän Markus Wirgs sichert den Team-Erfolg in der 2. Dreiband-Bundesliga mit seinem Unentschieden. Niederlage gegen Merklinde.

Fuhlenbrock mit wichtigem Sieg gegen BCC Witten II

Am Ende wurde es für den BC Fuhlenbrock in der 2. Dreiband-Bundesliga doch knapper als erwartet. Beim BCC Witten II gewann das Team um Kapitän Markus Wirgs zwar mit 5:3, die Entscheidung fiel aber erst in der letzten Partie.

Markus Wirgs sicherte das 40:40-Unentschieden erst im Nachstoß. Thomas Kerl hatte mit seinem 40:26-Sieg gegen Berkutay Göncüoglu für die ersten Zähler der Bottroper gesorgt. Josef Richter erwischte gegen Simon Blondeel keinen guten Tag und verlor mit 37:40. Am Spitzenbrett hatte indes Roland Forthomme einen Sieg gegen Fabian Blondeel geholt (40:25). So stand am Ende ein 5:3-Erfolg zu Buche. „Der Sieg war sehr wichtig für uns“, betonte Wirgs.

Knapper Spielverlauf gegen Merklinde

In der zweiten Begegnung des Wochenendes gegen ABC Merklinde lief es für Fuhlenbrock nicht ganz nach Plan. Zwar deutet die 2:6-Niederlage auf eine klare Angelegenheit hin, „es war im Spielverlauf aber deutlich knapper“, berichtet Markus Wirgs, der seine Partie dieses Mal nicht für sich entscheiden konnte, obwohl er bis zur Pause gut mithielt (23:40 gegen Markus Dömer).

Während Thomas Kerl am vierten Brett den einzigen Fuhlenbrocker Sieg einfuhr (40:34 gegen Uwe Klein), musste sich Roland Forthomme am Spitzenbrett geschlagen geben (34:40). Dirk Harwardt verpasst das Unentschieden knapp, weil er den Nachstoß ausließ (38:40).