Sercan Istek (67) und der VfB Bottrop haben sich den Monat März ausgesucht, um festzustellen, was in dieser Saison noch alles möglich ist.

Fußball Fußball: Der Spieltag in Bottrop im Überblick

Bottrop. Warum der März für den VfB Bottrop eine besondere Bedeutung hat und warum der SV Vonderort nach peinlicher Pleite vor einem Charaktertest steht.

In der Bezirksliga müssen alle Bottroper Mannschaften am Sonntag auf fremden Plätzen antreten. Der VfB Kirchhellen hat sich dabei vorgenommen, im achten Anlauf den ersten Auswärtssieg zu schaffen. Der Aufsteiger muss zu Teutonia SuS Waltrop. Der VfB Bottrop will seinen Höhenflug fortsetzen. Dabei erhebt Trainer Patrick Wojwod den Monat März zum Gradmesser für die Restsaison. Die Schwarz-Weißen haben Platz zwei noch nicht abgeschrieben. Gelingt bei Blau-Weiß Oberhausen der vierte Sieg im vierten Spiel des Jahres?

Mevlüt Ata hat für das Spiel beim Spitzenreiter Überruhr einen Griff in die Trickkiste angekündigt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Nur Außenseiterchancen rechnet sich der FC Bottrop aus. Die Mannschaft von Mevlüt Ata würde es beim souveränen Tabellenführer FC Blau-Gelb Überruhr am liebsten mit einer Sechser-Abwehrkette versuchen. Bottrops Trainer kündigt aber einen anderen Griff in die Trickkiste an. Mit dem Rückenwind des 4:0-Sieges gegen Tusem Essen stellt sich Fortuna Bottrop der nächsten Aufgabe. Trainer Sebastian Stempel erklärt, warum es beim SV Adler Osterfeld vor allem auf die Defensive ankommt.

In der Kreisliga A fällt das Derby zwischen Dostlukspor Bottrop und Rhenania Bottrop einem defekten Ballfangzaun zum Opfer und wird erst am 13. April nachgeholt. Der VfL Grafenwald entwickelt sich immer mehr zum Überraschungsteam des Jahres. Gegen YEG Hassel II ist der dritte Sieg in Folge möglich, doch Trainer Sven Koutcky muss auf seine halbe Startelf verzichten.

In der Kreisliga A will in der kommenden Saison auch Blau-Weiß Fuhlenbrock mitmischen. Die Kicker von Sven Tappeser und Selcuk Demir haben sich an der Tabellenspitze schon ein Polster von zehn Punkten angefressen. Gegen die Schleuser wollen sie zeigen, dass zu einem Spitzenreiter mehr gehört als guter Fußball.

Der SV 1911 Bottrop hat zwar auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausgeräumt, kämpft aber weiter mit Personalknappheit. Gegen den VfB Bottrop II muss sich Trainer Daniel Pietryszek erneut das Trikot überstreifen. Positiv von seiner Mannschaft überrascht zeigt sich Trainer Andreas Hendel. Gelingt Polonia Bottrop beim PSV Oberhausen die Revanche für die Hinspielniederlage?

Auswärts vollkommen leer ausgegangen sind in dieser Saison noch die Fußballer der Sportfreunde 08/21 Bottrop. Gegen GW Holten will die Mannschaft von Anton Martin erstmals Zählbares mit nach Hause nehmen. Die Welheimer Löwen wollen ihre gute Formkurve beim TuS Buschhausen unterstreichen und sich nebenbei für die Hinrunden-Niederlage revanchieren.

Die Kicker des TSV Feldhausen wollen ihren guten Lauf fortsetzen. Gegen die DJK Gelsenkirchen-Süd ist der dritte Sieg in Serie möglich. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Mit dem dritten Sieg in Folge wollen die Fußballer des TSV Feldhausen die Spitzenteams der Kreisliga C weiter unter Druck setzen. Sie müssen bei der DJK SW Gelsenkirchen-Süd antreten. Beim SV Vonderort hat sich Trainer Peter Arndt noch immer nicht von der 5:6-Pleite gegen den RSV Klosterhardt erholt und erhebt das Duell mit SF Sterkrade 06 zu einem Charaktertest.

Die BSG Mengede hat im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg zuletzt zwei wichtige Punkte liegen gelassen und will es nun im Spiel beim FC Sterkrade 72 besser machen. Die Fuhlenbrocker Haie spielen erstmals in diesem Jahr um Punkte. Der Gegner heißt am Sonntag BV Osterfeld III.