Fußball Fußball: Der Spieltag in Bottrop in Texten und 50 Bildern

Bottrop. Von den vier Bezirksligisten konnte nur der VfB Kirchhellen dreifach punkten. Für den VfL Grafenwald endete eine kleine Serie. Der Überblick:

Enttäuschung beim VfB Bottrop. Am Sonntag patzte nicht nur die Konkurrenz: Die Schwarz-Weißen kommen beim Tabellenschlusslicht nicht über ein 1:1 hinaus. Trainer Patrick Wojwod sprach von einer Blamage [Spielbericht].

Frust auch beim SV Fortuna Bottrop. Beim SV Adler Osterfeld spielten die Rot-Weißen lange in Überzahl. Ein Sieg wäre möglich gewesen, doch die Mannschaft von Sebastian Stempel musste sich mit einem 2:2 begnügen [Spielbericht].

Der FC Bottrop war gegen den FC Blau-Gelb Überruhr klarer Außenseiter und hatte sich eigentlich nicht viel ausgerechnet. Doch nach dem 0:1 musste Trainer Mevlüt Ata feststellen: Heute wäre deutlich mehr drin gewesen [Spielbericht].

Fabian Mohs erzielt in Waltrop einen Doppelpack

Jubel dagegen beim VfB Kirchhellen. Die Blau-Weißen kamen in der Bezirksliga Westfalen zu ihrem ersten Auswärtsdreier. Beim 5:2 gegen Teutonia SuS Waltrop sorgte Fabian Mohs mit einem Doppelpack für die Vorentscheidung. Einen Mantel des Schweigens hüllten beide Mannschaften über die ersten beiden Treffer des Tages [Spielbericht].

In der Kreisliga A fiel das Derby zwischen Dostlukspor Bottrop und Spitzenreiter SV Rhenania Bottrop einem defekten Ballfangzaun zum Opfer, die Partie wird am 13. April nachgeholt. Für den VfL Grafenwald endete am Sonntag eine kleine Serie. Die Mannschaft von Sven Koutcky musste nach zwei Siegen in Serie wieder eine Niederlage hinnehmen und unterlag bei YEG Hassel II ersatzgeschwächt mit 2:4 [Spielbericht].

Maß aller Dinge in der Kreisliga B bleibt BW Fuhlenbrock. Der souveräne Spitzenreiter war gegen SuS 21 Oberhausen nicht nur fußballerisch, sondern vor allem kämpferisch gefordert. Der Lohn einer guten Leistung war ein knapper 2:1-Erfolg gegen die Schleuser [Spielbericht].

Die Welheimer Löwen gewannen ihr Heimspiel gegen den TuS Buschhausen souverän. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Ihren guten Lauf fort setzten die Welheimer Löwen, die sich mit 6:1 gegen den TuS Buschhausen durchsetzten und nach dem Sprung aus dem Tabellenkeller das Mittelfeld ins Visier nehmen [Spielbericht].

Zwei Siege innerhalb von vier Tagen für Polonia Bottrop

Ein erfolgreiches Wochenende liegt auch hinter den Fußballern von Polonia Bottrop. Nach dem 4:1-Sieg am Donnerstag gegen den SC Buschhausen II gelang der Mannschaft von Andreas Hendel am Sonntag ein 3:1 beim PSV Oberhausen. Damit haben die Bottroper ihren vierten Tabellenplatz vorerst abgesichert. Der Tabellenfünfte FC Bottrop II hat acht Punkte Rückstand [Spielbericht].

Nicht für seine Mühen belohnen konnte sich am Sonntag die Mannschaft des SV 1911 Bottrop. Dabei wäre gegen die Reserve des VfB Bottrop mindestens ein Punkt drin gewesen. Die 11er gingen mit 1:0 in Führung, doch ein Freistoß in der Nachspielzeit ließ den Bottropern selbst das sicher geglaubte Unentschieden durch die Hände gleiten [Spielbericht].

Immer noch kein Auswärtspunkt für die Sportfreunde

Bei den Sportfreunden 08/21 Bottrop weiten sich die Anzeichen eines Auswärtstraumas aus. Auch bei Grün-Weiß Holten verpassten sie den ersten Auswärtspunkt der Saison. Die Mannschaft musste sich deutlich 0:5 geschlagen geben. Trainer Anton Martin erklärte im Anschluss: Das war einfach nicht unser Tag [Spielbericht].

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Die BSG Mengede setzt sich mit 10-1 gegen FC Sterkrade durch Leichtes Spiel für den Tabellenzweiten: Die BSG Mengede ließ dem FC Sterkrade keine Chance. Foto: Felix Hoffmann

Der Traum vom Aufstieg lebt weiter: C-Kreisligist BSG Mengede kam am Sonntag zu seinem zwölften Saisonsieg, festigte mit dem 10:1 gegen den FC Sterkrade II den zweiten Tabellenplatz und registrierte mit Freude den Ausrutscher von Spitzenreiter Adler Osterfeld II, der sich mit 1:3 dem FC Together Oberhausen geschlagen geben musste [Spielbericht].