Gladiator’s bowl III: Mehr Pomp und mehr Qualität

Aller guten Dinge sind drei. Ein Sprichwort, das immer wieder treffend ist. Und das nun auch auf die MMA Corps Ruhrpott zutreffen könnte: Mit den Corps als hauseigenem Stall richtet Markus Adam am kommenden Freitag, 28. Februar, zum dritten Mal den „Gladiators Bowl“ aus. Dann gehen im Ring wieder die Lichter an und Bottrop wird zumindest für einen Abend zu einer Hochburg des Kampfsports.

Schon die ersten zwei Auflagen des Bowls erwiesen sich für Adam und sein Organisationsteam als Erfolg. „Damit wird hier in der Stadt ein Nerv getroffen“, beschreibt der Mitbegründer und Organisator, „die Leute interessieren sich für das Geschehen im Ring. Ohnehin hat Bottrop als Stadt eine große Vergangenheit im Kampfsport.“ So stieß insbesondere die Premiere im Jahr 2017 auf Neugier. Auch die zweite Ausrichtung in der Dieter-Renz-Halle war gut besucht und brachte spannende Kämpfe hervor. „Wir haben danach aber den Entschluss gefasst, dem Ganzen noch einmal einen neuen Glanz zu verleihen und wichtige Veränderungen vorzunehmen“, so Adam. „Beim letzten Mal gestaltete sich die Organisation schwierig. Wir wollen dieser tollen Veranstaltung endlich den gebührenden Rahmen verleihen.“

Die neue Wettkampfstätte bietet 400 Besuchern Platz

Mehr Atmosphäre, mehr Glanz, mehr Kampfgeschehen – so lautet die Vorgabe für die dritte Auflage des Gladiator Bowls. „Wir haben uns einiges einfallen lassen und keine Mühen gescheut, um den Kampfabend sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer ansprechend zu gestalten“, so Adam. Die wichtigste Neuerung: Adam und sein Team kehren der großen Sporthalle den Rücken. Stattdessen ziehen die Gladiatoren für die diesjährige Ausgabe in eine Eventhalle an der Weusterstraße um. „Qualität statt Quantität“, begründet Adam die Entscheidung, „zwar passen in die Halle mit etwa 400 Zuschauern deutlich weniger als in die Dieter-Renz-Halle, dafür bietet die neue Location auch ganz andere Möglichkeiten.“

So soll der Einmarsch der Kämpfer pompöser gestaltet und die Zuschauer dem ganzen Geschehen im Ring noch viel näher gebracht werden. „Es wird für alle ein ganz anderes Gefühl, die Stimmung wird eine andere sein.“ Auch das technische Equipment – so etwa eine professionellere Kameraführung und ein hochwertiger Ring – wurde aufgerüstet, um dem Ganzen den entsprechenden Rahmen zu verleihen. „Noch dazu konnten wir mit Tobias Gerold einen international bekannten und angesehenen Ringsprecher für uns gewinnen. Ich muss zugeben, mich schon jetzt riesig auf den Abend zu freuen. Nach der etwas längeren Pause haben wir alle wieder unheimlich viel Lust.“

Das Vorprogramm startet bereits um 16.30 Uhr

Dadurch gerät schon beinahe in Vergessenheit, dass die dritte „Gladiators Bowl Fight Night“ auch wieder ein attraktives Sportprogramm bietet. Schon das Vorprogramm mit 18 Jugendkämpfen, welches um etwa 16.30 Uhr startet, gestaltet sich vielseitig. Ab 18.30 Uhr beginnt schließlich das Hauptprogramm mit bis zu 15 Duellen in den bewährten Kampfdisziplinen Mixed Martial Arts, Boxen sowie K1. Für die gastgebenden Bottroper treten unter anderem Marcel Hadjali, Luca Böckelmann oder Nassim Ahkim an.