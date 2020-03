Gladiators Bowl begeistert mit Kampf und Glamour

Mehr Glanz, mehr Glamour und noch mehr Leidenschaft. An diesen Faktoren orientierten sich die Veranstalter der dritten Auflage des „Gladiators Bowl“ am vergangenen Freitagabend. Und das Team rund um Organisator Markus Adam feierte mit der Neuausrichtung des Kampfsportevents einen vollen Erfolg: Ein nagelneuer Ring, platziert unter einem funkelnden Kronleuchter, viel aufwändige Technik und mehr als ein Dutzend spannende Kämpfe in den Disziplinen Kickboxen und Mixed Martial Arts (MMA) zeugten von einem gelungenen Abend.

„Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, wie alles abgelaufen ist“, äußerte sich Adam im Anschluss. Dabei wurde es nicht nur für den Macher der gastgebenden MMA Corps Ruhrpott ein langer Abend – bis in die tiefen Abendstunden hinein lieferten sich die Athleten umkämpfte Duelle in den Seilen. Denn erst mit deutlicher Verspätung konnte das eigentliche Abendprogramm starten, den Auftakt machte schließlich nach 21 Uhr der MMA-Kampf zwischen Remzi Öztürk und Nikos Kortsalis.

Emotionale Grußworte von Markus Adam

„Die umfangreiche Organisation und das breite Programm haben uns einiges abverlangt“, so Adam, der schon bei den Grußworten zu Beginn der Hauptkämpfe für den ersten emotionalen Höhepunkt sorgte, als er unter anderem von seiner erst kürzlich geborenen Tochter erzählte, die nach überstandener Krankheit wieder auf dem Weg der Besserung ist. „Meine Frau ist bei ihr. Ein großer Dank geht an sie – denn ein Mann ist nur so stark wie seine Frau, die er im Rücken hat. Gemeinsam haben wir hier mit allen Unterstützern etwas ganz Großartiges geschaffen.“

Tatsächlich folgten Zuschauer und Kämpfer von nah und fern gleichermaßen dem Lockruf der MMA Corps, ein mehrstündiges Vorprogramm mit interessanten Nachwuchsduellen, 13 Hauptkämpfe sowie mehrere hundert Zuschauer in der prall gefüllten Eventhalle an der Weusterstraße verliehen der dritten Auflage des Bowls den gebührenden Rahmen. Noch dazu war das ganze Spektakel auch im Internet über eine Streaming-Plattform live zu verfolgen.

Tobias Gerold heizt dem fachkundigen Publikum ein

So heizte der eigens für den Gladiators Bowl importierte Tobias Gerold als international angesehener Ringsprecher dem Publikum weiter ein, als er davon sprach dass die Veranstaltung in über 50 Ländern übertragen wird. So wurde schließlich ein breites Publikum Zeuge von sportlich attraktiven Duellen, neben den Lokalmatadoren der in Bottrop beheimateten MMA Corps Ruhrpott ergänzten Sportler etwa aus Grevenbroich, Velbert, Düsseldorf oder Iserlohn das Feld. „Es waren richtig gute Kämpfer dabei, die schon einige Erfolge erzielen konnten“, so Adam.

In den Fokus rückten insbesondere die Kickboxkämpfe zwischen Luca Böckelmann und Hamza Drafat sowie Marcel Hadjali und Artur Derksen, die den krönenden Abschluss der Veranstaltung bilden sollten. Und sämtliche Auftritte sowie auch die Heimkämpfe von Böckelmann und Hadjali sollten halten, was sie versprachen – während Böckelmann ein Remis errang, beförderte Hadjali sein Gegenüber schon in der ersten Runde entscheidend auf die Bretter. „Insgesamt haben wir gute Duelle gesehen. Für die Jungs war es mal wieder eine tolle Sache, vor dem heimischem Publikum zu kämpfen“, so Adam. Schon in den späten Abendstunden waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass einer vierten Auflage des Gladiators Bowl nichts im Wege stehen sollte.