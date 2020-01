Grimaldi-Zwillinge: „Erfolg des Teams hat immer Vorrang“

Sie erzielten zusammen 16 Tore und begeisterten das Publikum bei den Fußball-Hallenstadtmeisterschaften der Frauen mit schlauen Spielzügen und raffinierten Treffern: Die Grimaldi-Zwillinge des neuen Titelträgers SV Fortuna Bottrop.

Im Interview sprachen die 24 Jahre alten Geschwister Melissa und Giulia Grimaldi über ihren Paradeauftritt, die erste Meisterschaft, die zusammen mit den Männern ausgetragen wurde, und ihre Vorstellung für die anstehende Rückrunde auf dem Feld.

Für Sie lief es an dem Wochenende ja ziemlich glatt. Melissa, Sie haben gleich elf Tore geschossen und wurden Top-Torschützin der Meisterschaft. Giulia, Sie landeten mit fünf Treffern auf dem zweiten Platz. Haben Sie sich vor dem Turnier vorgenommen, die Torjäger-Krone unter sich auszumachen?

Giulia(lacht): Naja, Melissa und ich haben früher schon in der Regionalliga gespielt. Wir konnten uns also denken, dass unsere Chancen auf die oberen Plätze in der Torjäger-Liste ganz gut sind.

Melissa: Und wir wurden von unserer Mannschaft auch gut bedient. Dann kann man die Tore schon mal machen. (lacht)

Sie haben auch als Doppelpack gut zusammen funktioniert, gibt es ein Grimaldi-Geheimrezept oder liegt Ihnen der Hallenfußball einfach?

Melissa: Wir kennen uns natürlich in- und auswendig und haben auch schon viel zusammen gespielt.

Giulia: Und früher haben wir mit den Jungs viel auf dem kleinen Feld gespielt. Das kommt uns in der Halle jetzt natürlich zugute.

Gab es auch einen familieninternen Wettstreit?

(beide lachen)

Giulia: Nein überhaupt nicht. Wir arbeiten immer zusammen und nie gegeneinander.

Melissa: Dass ich jetzt vorne gelandet bin, ist eigentlich egal. Den Gutschein für’s Essengehen werde ich mit Giulia einlösen und sie hätte es umgekehrt sicher auch so gemacht.

Giulia: Aber eigentlich sind unsere Tore gar nicht so wichtig. Das stand vor dem Turnier nie im Fokus.

Sondern?

Giulia: Der Erfolg des Teams hat immer Vorrang. Vor dem Turnier waren wir aber schon selbstbewusst.

Melissa: Wir wollten mit der Mannschaft unbedingt gewinnen, denn das Preisgeld ist mit 250 Euro schon ziemlich hoch für den Frauenfußball.

Giulia: Damit finanzieren wir einen Teil unserer Mannschaftsfahrt nach Spanien. Darum haben wir uns auch voll reingehängt.

Die Hallenstadtmeisterschaften der Frauen wurden in diesem Jahr ja erstmals mit den Männern zusammen ausgetragen. Vor dem Turnier gab es auch skeptische Stimmen. Hatten Sie auch bedenken?

Giulia: Nicht wirklich. Wir hatten höchsten Bedenken, dass es für die Zuschauer nicht so spannend wird.

Melissa: Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Bei den Frauen hatten wir Fortunen auf jeden Fall die meisten Unterstützer.

Wie lautet jetzt ihr Fazit nach dem Turnier?

Giulia: Es war schon eine tolle Sache, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Besonders das Finale in der vollen Halle.

Melissa: Einige Spielerinnen in unserer Mannschaft waren schon ein bisschen nervös. Normalerweise spielen wir ja nicht ansatzweise vor so vielen Zuschauern. Aber die Stimmung war toll.

Sollte die Hallenmeisterschaft auch im nächsten Jahr wieder in diesem Modus ausgetragen werden?

Melissa: Dass wir mit den Männern am gleichen Wochenende spielen, das ist super.

Giulia: Allerdings würde ich mich freuen, wenn im nächsten Jahr noch mehr Mannschaften teilnehmen.

Melissa: Das wäre natürlich noch besser, als zweimal gegen die gleichen Teams zu spielen.

Was haben Sie sich für die anstehende Rückrunde auf dem Feld in der Kreisliga A vorgenommen? Ihr Team führt ja die Tabelle an. In der Torjäger-Liste stehen Sie, Melissa, auf Platz vier, Sie Giulia auf Rang elf.

Giulia: Wir werden alles dafür geben, dass wir nicht mehr von der Spitze gestoßen werden. (lacht)

Melissa: Die Torjäger-Liste ist für uns auf dem Feld auch zweitrangig. Ich finde es toll, dass wir mit mehreren Mädels oben mitmischen. Ich spiele auf dem Feld auch gar nicht als Mittelstürmerin, sondern etwas defensiver.

Und beinahe hätten Sie gar nicht mehr gespielt?

Melissa: Ja richtig. Ich habe erst im Sommer wieder bei Fortuna angefangen und wurde quasi genötigt. (lacht)

Giulia: Wir beide haben früher beim VfL Bochum gespielt oder in Gladbach, aber hier in Bottrop ist es die coolste Mannschaft, in der wir je gespielt haben. Es macht richtig Spaß und darum musste ich Melissa einfach überreden, auch wieder zu spielen.