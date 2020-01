Bottrop. Ohne Punktverlust sichern sich die Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Rhenania den Hallen-Kreispokal. BW Fuhlenbrock hat im Finale das Nachsehen.

Hallenkreispokal: Rhenania Bottrop ist nicht zu bremsen

Der SV Rhenania Bottrop feierte bei den Hallenkreismeisterschaften rosarote Zeiten und sicherte sich den Titel verdient durch spielstarke Leistungen. In der Berufsschulhalle an der Gladbecker Straße nutzte nicht nur das Team vom Blankenfeld den Heimvorteil, Finalgegner des Bottroper Bezirksligisten war Blau-Weiß Fuhlenbrock. Das Spiel um Platz drei war ein Oberhausener Duell, das Kreisligist Sterkrade 06/07 gegen Arminia Klosterhardt im Sechs-Meter-Schießen für sich entschied.

Gewinner war auch der Fußball, denn die zehn Teams betrieben großartige Eigenwerbung. Bei den Hallenkreismeisterschaften wurde bis zum letzten Pfiff vor gut gefüllten Rängen gespielt. Entsprechend zufrieden waren die Kreisvertreter sowie die Ausrichter vom SV Rhenania Bottrop. Letztere machten sich nach viel Lob für die Organisation und mit dem Titel in der Tasche gut gelaunt an die Aufräumarbeiten. „Diese Anerkennung für den Aufwand, den wir hier betreiben, ist ein schöner Lohn“, erklärte Jörg Koßek, Abteilungsleiter für den Frauenfußball beim SV Rhenania. „Und dass wir hier als Sieger aus der Halle gehen, ist natürlich großartig.“ Das fand auch sein Übungsleiter Marc Wittstamm, der von den Auftritten seiner Spielerinnen mehr als angetan war. „Das war fußballerisch stark, wir haben den Ball gut laufen lassen. Nachdem wir schon häufig das Halbfinale erreicht hatten, konnten wir endlich auch im Finale jubeln.“

In der Berufsschulhalle führte das Regelwerk für die eine oder andere Diskussion; die Begegnungen folgten erstmals den Futsalrichtlinien. Nichtsdestotrotz liefen die Spiele in sportlich-fairer Atmosphäre ab. Mit weißer Weste - also jeweils zwölf Punkten - schlossen der SV Rhenania und Arminia Klosterhardt die Vorrunde ab. Fuhlenbrock qualifizierte sich mit neun Punkten, Sterkrade mit sieben Punkten für das Halbfinale. Die Bottroper Fortuna musste sich mit Platz drei in der Gruppe B zufriedengeben. Doch der Trainer der Bottroper Stadtmeisterinnen grämte sich nicht. „Wir haben uns gut verkauft. Uns ging es darum, hier Spaß zu haben und den hatten wir“, sagte Michael Goldberg. Der VfB Bottrop ging ohne einen Punktgewinn nach Hause.

Landesliga-Duell im Halbfinale

Die Bilanz der Stadt polierten dann Fuhlenbrock und Rhenania. Die Mannschaft von Mirsada Hoffmann-Kovac setzte sich im Halbfinale nach intensiven Spiel gegen ihren Konkurrenten in der Landesliga, Arminia Klosterhardt, mit 1:0 durch. Celine Lentjes war die gefeierte Torschützin. Die Rhenania zog durch Treffer von Melanie Matraku, Chantal Giesen-Estrada, Leyla Kirmizi und ein Eigentor ins Endspiel ein. Das finale Lokalderby zwischen den beiden ranghöchsten Bottroper Mannschaften machte Appetit auf mehr. Nach der schön herausgespielten Führung durch Giesen-Estrada entschärfte SVR-Torfrau Chantal Wittinghofer die beste Chance für Fuhlenbrock. Beim 2:0 lieferte Kirmizi die Vorlage für Matraku. Für Hoffmann-Kovac war der Triumph des Lokalrivalen kein Beinbruch. „Bei uns lief es viel besser als in den letzten Wochen. Aber gegen so körperlich starke Teams kommen wir noch an Grenzen.“

Durch den Turniersieg geht die Hallentournee des SV Rhenania Bottrop in die Verlängerung. Die Spielerinnen um Trainer Marc Wittstamm dürfen in einer Woche noch bei den Hallenmeisterschaften auf Verbandsebene in Düsseldorf antreten. Die Konkurrenz ist dann noch einmal stärker, Marc Wittstamm formuliert das Ziel so: „Das wollen wir so gut wie möglich mitnehmen, schließlich vertreten wir dort den Kreis.“