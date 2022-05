Homerun für die Bottrop Blackjacks beim Season-Opening

Bottrop. Die Bottrop Blackjacks, der Baseballverein vom Wienberg, hatte am Wochenende Vereine aus ganz NRW zu Gast. Der Klub ist zuversichtlich.

Normalerweise ist der Sportplatz am Wienberg für seinen dort beheimateten Fußballklub SV Vonderort bekannt, der in der Kreisliga kickt. So stehen etwa Torschüsse und Eckbälle an der Tagesordnung.

Doch der Wienberg ist seit geraumer Zeit auch Heimstätte der „Bottrop Blackjacks“, einer Baseball-Abteilung des PSV Bottrop. Dieser Exot aus der Bottroper Sportlandschaft veranstaltete am vergangenen Sonntag sein „Season Opening“ und nutzte die Veranstaltung, um sich im Sinne eines „Tags der offenen Tür“ zu präsentieren und auch für Neulinge interessant zu machen.

So verwandelte sich ein Teil des Ascheplatzes in ein Baseballfeld und Begrifflichkeiten wie „Strike“, „Pitcher“ und „Infielder“ machten die Runde.

Bottrop Blackjacks veranstalteten einen Homerun-Contest

Neben einem Showmatch, in welchem die „Blackjacks“ gemeinsam mit weiteren Vereinen aus der Umgebung ihre Sportart in aktiver Spielweise präsentierten, konnten sich die Anwesenden auch in einem anschließenden „Homerun-Contest“ ausprobieren, bei welchem es darum ging, den Ball mit dem hölzernen Schläger („Bat“) so weit wie möglich zu schlagen.

Zudem wurden auch abseits des Feldes verschiedene Stationen wie eine Wurfanlage („Pitch“) aufgebaut, um die nicht nur in den USA berühmte Sportart näher zu bringen.

Verschiedene Teams aus ganz NRW kamen der Einladung aus Bottrop nach, so beispielsweise die Münster Roadrunners oder die Duisburg Flying Bats. Für Sebastian Stern, der als Abteilungsleiter fungiert, war der Tag für die „Blackjacks“ ein voller Erfolg.

Mehrere hundert Gäste auf der Anlage am Wienberg

„Wir konnten mehrere hundert Gäste verzeichnen, die uns einen Besuch abgestattet haben. Viele Leute haben sich sehr interessiert gezeigt, es kamen auch bereits einige Anfragen“, freute sich Stern über die Resonanz. Insgesamt gestalte sich die Entwicklung der Bottroper Baseballer sehr positiv. Stern: „Die Entwicklung ist sehr zufriedenstellend. Da können wir also zuversichtlich sein.“

Interessierte sind bei den Blackjacks unabhängig von der Erfahrung jederzeit willkommen. Die Blackjacks sind über die sozialen Netzwerke oder über den PSV Bottrop zu kontaktieren.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop