Bottrop: Eine lachende Josi ist mehr wert als Derbypunkte

Der Kontrast hatte etwas Bedrückendes. Draußen gingen die jungen Männer voller Energie ihrem liebsten Hobby nach. Sie schmissen sich engagiert in die Zweikämpfe, sprinteten über den Platz. Doch das Derby zwischen dem SV Rhenania Bottrop und dem SV Fortuna II hatte noch eine andere Seite.

Denn im Vereinsheim des Fußball-Kreisligisten saß die zwölfjährige Josi. Ein zierliches Mädchen mit einem gewinnenden Lächeln. Josis Herz ist schwach, sie leidet an einer schweren Krankheit. Josi ist seit einiger Zeit auf einen Rollstuhl und ihre Familie auf Hilfe angewiesen. Dass Josi und ihre Eltern auf die Sportanlage im Blankenfeld kamen, lag daran, dass die Fußballer an diesem Tag nicht nur gewinnen, sondern auch helfen wollten.

Das Heimteam plündert seine Mannschaftskasse

Es wird laut diskutiert an diesem Sonntagnachmittag im Vereinsheim des SV Rhenania Bottrop. Es ist Halbzeitpause, die Heimmannschaft führt mit 4:1. Das bestimmende Gesprächsthema dreht sich aber nicht um den Ball. „Für alles ist Geld da“, schimpft ein älterer Herr, zieht seine Augenbrauen tief ins Gesicht und fährt fort: „aber diese Familie ist ganz auf sich allein gestellt.“ Seinem Gesprächspartner entweicht nur ein „Unglaublich“. Er nickt zustimmend und wirft einen scheuen Blick in Richtung des Tisches, an dem Josi mit ihren Eltern sitzt.

Das Mitgefühl der mehr als 400 Zuschauer ist fast mit Händen greifbar. Viele von ihnen haben sich an der Sammelaktion beteiligt, zu der Rhenanias Jugendleiter Jörg Koßek vor Spielbeginn aufgerufen hat. Vor dem Vereinsheim ist ein Zylinder aus Acrylglas aufgestellt. Er ist einen halben Meter hoch, mit Stickern des SV Rhenania und blau-weißen Luftballons geschmückt. In ihn wandern bis zur Halbzeitpause große und kleine Geldscheine.

Kassensturz in der Halbzeitpause

In der Halbzeit wird der Kassensturz gemacht. Das Eintrittsgeld und die Spenden der Zuschauer werden gezählt. Auch die Kreisliga-Fußballer des Vereins haben sich beteiligt. Sie spenden 500 Euro aus ihrer Mannschaftskasse. „1909 Euro“, stellt Jörg Koßek fest, „eine komische Summe.“ Koßek zückt noch einmal sein Portemonnaie, holt einen Zehner heraus und sagt mit Blick auf die genau 100 Jahre alte Geschichte seines Vereins: „1919 ist viel besser.“ Chadi Hariri, der sich als Sponsor dem Wohl des SV Rhenania verschrieben hat, setzt noch einen drauf, erhöht die Summe um weitere 500 Euro.

Am Ende des Tages steht ein 9:2-Erfolg über den SV Fortuna und eine Spendensumme von exakt 2419 Euro. Das Geld benötigt die Familie von Josi, um ein rollstuhlgerechtes Auto zu kaufen. „Lange sind wir mit meinem Firmenwagen ausgekommen, aber seitdem meine Tochter auf den Rollstuhl angewiesen ist, geht das nicht mehr“, erklärt Josis Vater Stefan.

Ein Auto, das ganz normale Dinge wieder möglich macht

Ein Fahrzeug mit Rampe würde für die Familie vieles leichter machen, nicht nur die vielen Arzttermine, sondern auch das alltägliche Leben. Einkäufe, Ausflüge, der unkomplizierte Besuch von Freunden und Verwandten. Also vieles von dem, was Lebensqualität ausmacht.

Stefan und Annika, die Eltern von Josi, haben sich in den vergangenen Jahren oft allein gefühlt. Der Kampf um Unterstützung war nicht immer einfach, oft sogar frustrierend und erfolglos. Annika musste ihren Beruf aufgeben, weil ihre Tochter eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung benötigt und die Krankenkasse die Kosten für einen Pflegedienst nicht tragen will.

Aber nicht nur das Geld ist knapp. Wenn Stefan beruflich unterwegs ist, sind Mutter und Tochter an ihre Wohnung gefesselt. Die Sorge um das Wohl ihrer Tochter hält Annika und Stefan in Atem.

„Das tut so gut“, sagt Annika an diesem Sonntag bei einer Tasse Kaffee im Vereinsheim des SV Rhenania und meint damit die Anteilnahme der Menschen. Viele von ihnen haben an diesem nasskalten Dezember-Tag nicht nur ihre Geldbörse geöffnet, sondern auch viel Wärme gegeben. Ein Lächeln, ein Händedruck, ein nettes Gespräch. Familie Visser hat sich für die kurze Dauer eines Fußballspiels nicht mehr so alleine gefühlt.

Noch ist das Geld für das rollstuhlgerechte Auto nicht zusammen. Gespendet werden kann online über die Plattform www.betterplace.me/auto-fuer-josi. Schon mit kleinen Beträgen ab fünf Euro kann dort zum Spendenziel von 15.000 Euro beigetragen werden.