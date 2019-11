Bottrop. Die beiden Bottroper Niederrheinligisten sind mit Punkteteilungen in die Winterhallenrunde gestartet. Bottroper Bilanz ist positiv.

Zum Auftakt der Tennis-Winterhallenrunde auf Verbandsebene teilten die drei Niederrheinligisten die Punkte. Erfolge verbuchten der TC Eigen-Stadtwald, der TV Blau-Weiß und der TC Waldhof. Nur zwei Mal hatte die Konkurrenz das bessere Ende für sich.

Die Damen 30 des TC Blau-Gelb Eigen erreichten gegen den Mitaufsteiger aus Solingen ihr Mindestziel und teilten zum Auftakt in der Niederrheinliga die Punkte. Katharina Alfs und Nicole Lynch stellten mit souveränen Erfolgen auf ein 2:2 nach den Einzeln. Die Doppel gingen beide in den Match-Tiebreak und verteilten sich leistungsgerecht auf beide Mannschaften, sodass es am Ende 3:3 hieß.

Mit einem Unentschieden endete auch die Rückkehr von Daniela Kalthoff nach Grafenwald. Die Spitzenspielerin garantierte zwar einen Einzelpunkt sowie den Doppelerfolg an der Seite von Svenja Hennigs, doch da ansonsten nur noch Susanne Dierig erfolgreich war, stand am Ende das Remis.

Radev und Co. verpassen Sieg

Knapp am Premierensieg in der höchsten Spielklasse vorbei, rauschten auch die Herren 50 des TC Blau-Gelb Eigen. Anton Radev und der Niederländer Bernd Lenten waren im Einzel nicht zu bezwingen, doch Eric Wick verpasste die Vorentscheidung nach 7:5 und 6:7 denkbar knapp im Match-Tiebreak. In den Doppeln konnte der Gegner aus Düsseldorf personell noch einmal aufstocken und Bernd Lenten und Eric Wick sicherten schließlich im Entscheidungssatz den verdienten Punktgewinn.

In der 2. Verbandsliga spielten die Bottroper Tennis-Asse derweil groß auf. Die Herren 30 des TC Eigen-Stadtwald ließen dem Odenkirchener TC beim 5:1-Erfolg keine Chance und mit Unterstützung von Christian Müller und Manuel Pfeiffer hatten auch die Herren 40 des TC Waldhof gegen Blau-Schwarz Düsseldorf keine Mühe. „Das war ein souveräner Start in die Saison“, freute sich Mike Dierig nach dem 5:1-Sieg.

TV Blau-Weiß landet einen 5:1-Erfolg

Mit dem selben Ergebnis setzten sich auch die Herren 50 des TV Blau-Weiß durch. Dirk Bugdoll, Markus Kissenbeck, Peter Beautemps und Andre Kubele entschieden die Partie gegen den Elmpter TC schon in den Einzeln. Trotz guter Leistungen nicht erfolgreich waren dagegen die Herren 30 des TC Heide. In der 1. Verbandsliga mussten sie sich dem stark besetzten TC Kaiserswerth mit 1:5 geschlagen geben und mussten obendrein den verletzungsbedingten Ausfall von Stefan Engels verkraften. Geschlagen geben mussten sich auch die Herren 55 des TC Waldhof, die in der 1. Verbandsliga gegen Bochholt mit 1:5 verloren.