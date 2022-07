Kreisliga-Spielpläne: Erste Derbys mit dem SV BW Fuhlenbrock

Das erste Bottroper Derby in der Fußball-Kreisliga A findet zwischen dem SV Blau-Weiß Fuhlenbrock und den Rot-Weiß Welheimer Löwen statt.

Bottrop. Die Gruppen und Spielpläne in der Kreisliga A und B wurden veröffentlicht. In beiden Ligen ist Blau-Weiß Fuhlenbrock Teil des ersten Lokalduells.

Der Fußballverband Niederrhein hat die Gruppeneinteilung der Kreisligen vorgenommen und zugleich die Spielpläne veröffentlicht. Der erste Spieltag findet am 14. August statt.

In der Kreisliga A dürfen der SV Blau-Weiß Fuhlenbrock und der FC Bottrop zunächst zuhause antreten, die RW Welheimer Löwen und der VfB Bottrop II spielen indes auswärts.

Das erste Bottroper Derby startet am 4. Spieltag (25. Juli). Dann empfängt Fuhlenbrock die Welheimer Löwen.

Auch in der Kreisliga B1 findet das erste Derby mit Beteiligung von BW Fuhlenbrock statt

In der Kreisliga B1 wird es in der kommenden Saison viele Lokalduelle geben. Mit Rhenania Bottrops U23, dem SV Vonderort, Blau-Weiß Fuhlenbrocks Reserve, dem FC Bottrop III, der BSG Mengede und den Sportfreunden 08/21 spielen gleich sechs Bottroper Teams in der Liga.

Das erste Derby steht am zweiten Spieltag zwischen Fuhlenbrock II und dem SV Vonderort an. Am ersten Spieltag reist Aufsteiger Vonderort zur DJK Arminia Lirich II, die Sportfreunde 08/21 spielen gegen den Post SV Oberhausen II, die BSG Mengede empfängt Glück-Auf Sterkrade II.

In der Parallelgruppe messen sich der SV 1911 Bottrop, Rhenania IIII, der FC Bottrop II, Fortuna Bottrop II, der VfR Polonia-Ebel und Dostlukspor.

Die ersten Spieltage der Kreisliga A und Kreisliga B im Überblick

1. Spieltag Kreisliga A, 14. August: SV Blau-Weiß Fuhlenbrock - SV Sarajevo Oberhausen; VfR 08 Oberhausen - Rot-Weiß Welheimer Löwen; DJK Arminia Lirich - VfB Bottrop II; FC Bottrop - SF Königshardt II.

2 Spieltag:, Kreisliga A SW Alstaden II - VfB Bottrop II; SV BW Fuhlenbrock - SG Osterfeld; Post SV Oberhausen - VfR FC Bottrop; RW Welheimer Löwen - TSV Safakspor Oberhausen

1. Spieltag, Kreisliga B 1: Rhenania Bottrop U23 - Blau-Weiß Oberhausen II; DJK Arminia Lirich II - SV Vonderort; SV Concordia Oberhausen - SV BW Fuhlenbrock II; SF 08/21 Bottrop - Post SV Oberhausen II; BSG Mengede - GA Sterkrade II; FC Bottrop III - PSV Oberhausen

1. Spieltag Kreisliga B2: Sterkrade 06/07 II - SV 1911; SuS 21 Oberhausen II - Rhenania III; FC Bottrop II - Fortuna Bottrop II; VfR Polonia-Ebel - Spvgg. Sterkrade-Nord II; Dostlukspor Bottrop - SC Buschhausen

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop