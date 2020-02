Kriselnden SC Bottrop muss zum Spitzenreiter nach Styrum

Vor dem 15. Spieltag werden die Sorgenfalten bei den Landesliga-Handballern des SC Bottrop zunehmend sichtbarer. Lediglich ein einziger Punkt trennt den SCB noch vom Abstiegsplatz. Den Grund liefert eine Niederlagenserie, die mittlerweile seit vier Partien anhält. Im neuen Kalenderjahr ist das Team von SC-Coach Dirk Adam noch ohne Punktgewinn.

„Wir hatten in den zurückliegenden Spielen durchaus die Chance auf Zähler, standen uns aber selbst im Weg“, beschreibt Adam die jüngsten Ligaauftritte seiner Schützlinge. Auch an diesem Wochenende dürfte es für den SC nicht gerade leicht werden: Die Bottroper müssen am Sonntag (11.30 Uhr) beim Spitzenreiter DJK Styrum antreten. Die Gastgeber aus Mülheim führen die Tabelle mit deutlichem Vorsprung an und mussten im bisherigen Saisonverlauf erst eine einzige Pleite hinnehmen.

Auch das Hinspiel gegen den SC (41:29) war eine klare Sache. Demnach richten sich die Bottroper auf ein schweres Auswärtsspiel ein. Zu hoffen bleibt aufseiten der Gäste, dass sich die personelle Situation entspannt: Im zurückliegenden Spiel gegen Dinslaken musste insbesondere auf den Rückraumpositionen improvisiert werden. Dadurch mangelte es den Bottropern jüngst an Effizienz und am notwendigen Biss – eben hierauf wird es gegen Styrum allerdings ankommen.