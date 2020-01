Kudret Kanoglu schließt sich dem VfB Bottrop an

Der VfB Bottrop freut sich über einen neuen Spieler in den eigenen Reihen: Wie der Fußball-Bezirksligist mitteilte, wechselt Offensivmann Kudret Kanoglu ins Jahnstadion. Er spielte bisher beim Ligakonkurrenten und Tabellenzweiten Arminia Klosterhardt. Dass der VfB mit dem Mittelfeldspieler einen Coup gelandet hat, daraus machen die Verantwortlichen keinen Hehl.

„Der Junge ist eine echte Vollgranate, wir wollten ihn schon im Sommer verpflichten, da hat es leider nicht geklappt. Umso glücklicher sind wir, ihn jetzt zum Neujahr als Neuzugang zu präsentieren“, freut sich der zweite Vorsitzende des VfB, Erdogan Kaya.

„Kudrets Verpflichtung ist ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für die VfB-Familie“, sagte Gündüz Tubay, Vorsitzender des VfB. „Wir freuen uns, dass er sich jetzt für uns entschieden hat“, so Tubay.

Im vergangenen Jahr in der vierten türkischen Liga aktiv

Kudret Kanoglu spielte in der vergangene Saison noch in der Türkei beim Viertligisten Catalcaspor. Im Trikot der Arminia zeigte der Mittelfeldspieler in der Hinrunde eine starke Leistung. Für Klosterhardt erzielte er in dreizehn Spielen auf vier Tore und gab elf Torvorlagen. „Er ist ein super Techniker und ein Führungsspieler. Er kann Partie alleine entscheiden“, so Tubay, der Kanoglu als ideale Ergänzung zu Gino Pöschl sieht. „Jetzt hat Gino einen super Spieler an seiner Seite. Ich denke, dass wir für die Rückrunde jetzt gut gerüstet sind“, sagte der Vorsitzende des VfB.

Zu seinem ersten Einsatz könnte Kudret Kanoglu bereits am Wochenende kommen. Am Sonntag testet der VfB nämlich zu Hause gegen SuS 09 Dinslaken.