Um beim Laufen möglichst viel Fett zu verbrennen, sollte der Sportler nicht ausschließlich in der Fettverbrennungszone trainieren. Hier werden im Vergleich zum intensiven Training nur prozentual mehr Kalorien aus Fett verbrannt. Beim intensiven Ausdauertraining wird in Summe mehr Fett verbrannt, da der Kalorienverbrauch auf jedem gelaufenen Kilometer ebenfalls deutlich höher liegt. Besonders geeignet für die Fettverbrennung sind Intervalle, also das Laufen in wechselnden Belastungszonen.