LC Adler Bottrop: Starkes Debüt und eine Qualifikation

Sonsbeck. Die Leichtathleten des LC Adler Bottrop brachten vom Sonsbecker Track-Meeting einige Erfolge mit. Ein erster Auftritt lässt auf mehr hoffen.

Beim Sonsbecker Trackmeeting ging der Bottroper Leichtathlet Finn Werner vom LC Adler in der männlichen U18 über die Stadionrunde an den Start.

Die Uhr blieb bei 53,42 sec. für ihn stehen. „Ein ganz starkes Debüt, das auf mehr hoffen lässt“, so sein Trainer Johannes Plöger.

Silke Behne lief die Qualifikationszeit für die Senioren-DM. Das angepasste Training mit einem stärkeren Fokus auf Kraft und Koordination zeigt bereits Resultate: „Ich konnte meine Persönliche Bestleistung um nahezu 1,2 sec. verbessern“, resümierte sie.

LC Adler Bottrop: Melanie Fraas wird Zweite bei den Regionsmeisterschaften

Über die 5000 Meter wurden die Regionsmeisterschaften ausgetragen. Melanie Fraas sicherte sich bei den Frauen den zweiten Platz.

Patrick Schwager lief auf Platz zehn. Ida Ohm siegte im vereinsinternen 75m Sprint der Klasse W13 mit neuer Bestleistung (11,13 sec.) und verbesserte sich über 800m um sechs Sekunden in neuer persönlicher Bestleistung (2:39,19 min). In der Klasse W12 siegte Kira Rothkopf in 11,22 sec. über 75m und lief über 800m mit 2:56,61 ins Ziel.

Paulo Bianchi feierte zwei Siege an seinem Geburtstag in der Klasse M11. Zunächst siegte er über 50m in 7,90 sec. und lief über 800m in 2;42,13 min. ins Ziel. In 7:16 über 2000m siegte Thore Eichholz in der Klasse M12 und wurde Regionsmeister in seiner Klasse.

