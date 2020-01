Bottrop. Das Halbfinale ist komplett: Kirchhellen trifft auf den FC Bottrop, der VfB Bottrop auf Dostlukspor. Jetzt laufen die Halbfinals der Frauen.

Live: VfB Bottrop und FC Bottrop stehen im Finale

Die spannenden Gruppenspiele waren ein Versprechen für die Zwischenrunde. Bottrops Fußballerinnen und Fußballer sind heiß auf die Hallen-Titel. Im ersten Spiel am Sonntag stehen sich Dostlukspor Bottrop und Rhenania Bottrop gegenüber. Hier gibt es die Liveergebnisse:

Spieltermine der Männer am Sonntag

Zwischenrundengruppe D

11.00 Uhr: Dostlukspor Bottrop - Rhenania Bottrop 5:5

11.18 Uhr: VfB Kirchhellen - VfL Grafenwald 1:2

12.12 Uhr: Dostlukspor Bottrop - VfB Kirchhellen 1:3

12.30 Uhr: Rhenania Bottrop - VfL Grafenwald 5:0

13.24 Uhr: VfL Grafenwald - Dostlukspor Bottrop 0:6

13.42 Uhr: Rhenania Bottrop - VfB Kirchhellen 2:3

Livetabelle



1. VfB Kirchhellen (6 Punkte, 7:5 Tore)

2. Dostlukspor Bottrop (4 Punkt, 12:8 Tore)

3. Rhenania Bottrop (4 Punkt, 12:8 Tore)

4. VfL Grafenwald (3 Punkte, 2:12 Tore)



Notizen



Rhenania Bottrop legt los wie die Feuerwehr, doch Dostlukspor erholt sich schnell vom 0:2-Rückstrand und verdient sich das 5:5-Unentschieden mit gutem Fußball. +++ Der VfL Grafenwald mausert sich zur Überraschungsmannschaft des Turniers. Die Wöller setzen sich im nickeligen Derby gegen den VfB Kirchhellen verdient mit 2:1 durch und benötigen nur noch einen Sieg zur Teilnahme am Halbfinale. +++ Dostlukspor geht gegen den VfB Kirchhellen in Führung, kassiert dann aber nach Einwurf und Eckball zwei unnötige Gegentreffer. +++ Ohne Derby-Boost läuft es für den VfL Grafenwald weniger gut. Die Wöller haben gegen Rhenania Bottrop keine Chance. +++ Beim VfL Grafenwald ist die Luft offensichtlich raus. Der A-Kreisligist liegt gegen Dostlukspor schnell hinten und verliert am Ende mit 0:6. +++ Der VfB Kirchhellen gewinnt das letzte Gruppenspiel gegen Rhenania mit 3:2. Mit der Folge, dass Rhenania punkt- und torgleich mit Dostlukspor Platz zwei belegt. Das Neunmeterschießen muss entscheiden, ausgerechnet Emre Kilic verschießt, Rhenania muss damit nach Hause fahren. Kirchhellen und Dostlukspor stehen im Halbfinale.

--------------------------

Zwischenrundengruppe E

11.36 Uhr: VfB Bottrop - Welheimer Löwen 3:1

11.54 Uhr: Fortuna Bottrop - FC Bottrop 3:3

12.48 Uhr: VfB Bottrop - Fortuna Bottrop 3:1

13.06 Uhr: Welheimer Löwen - FC Bottrop 0:5

14.00 Uhr: FC Bottrop - VfB Bottrop 1:1

14.18 Uhr: Welheimer Löwen - Fortuna Bottrop 0:5

Livetabelle

1. VfB Bottrop (7 Punkte, 7:3 Tore)

2. FC Bottrop (5 Punkt, 9:4 Tore)

3. Fortuna Bottrop (4 Punkt, 9:6 Tore)

4. Welheimer Löwen (0 Punkte, 1:13 Tore)

Notizen

Der VfB Bottrop tut sich gegen den B-Kreisligisten lange schwer. Und die Welheimer Löwen gehen sogar in Führung. Dabei wollte Onur Karakus den Ball eigentlich nur klären. Sein Schuss aus 40 Metern landet aber in den Maschen, weil VfB-Keeper Joel Frenzel den Ball nicht festhalten kann. Am Ende dennoch ein verdienter Sieg für die Schwarz-Weißen. +++ Der FC Bottrop sieht im Duell mit Fortuna Bottrop lange wie der sichere Sieger aus, doch die Rot-Weißen machen einen 0:2-Rückstand wett. Am Ende ein sehr unterhaltsames 3:3-Unentschieden. +++ Der VfB Bottrop setzt sich auch gegen den SV Fortuna durch. Dass die Rot-Weißen mit 1:0 in Führung gehen, bremst die Schwarz-Weißen nicht. Fortuna spielt in der Schlussphase in Überzahl, macht daraus aber viel zu wenig. +++ Der FC Bottrop spielt sich langsam warm. Eine souveräne Vorstellung gegen die Welheimer Löwen - den einzigen B-Ligisten im Feld - mündet in einem 5:0-Erfolg. +++ Das vorletzte Gruppenspiel bringt die Von der Bande aus müssen die Kicker des SV Fortuna tatenlos zuschauen, wie die beiden Teams 30 Sekunden der Schlussminute einsatzlos verstreichen lassen. Erst nach Buhrufen aus dem Publikum nehmen beide Teams wieder das Spiel auf.

Halbfinale

15.25 Uhr: VfB Kirchhellen - FC Bottrop 3:3 (5:6 nach Neunmetern)

15.45 Uhr: VfB Bottrop - Dostlukspor Bottrop 3:3 (6:5 nach Neunmetern)

Spiel um Platz 3

16.25 Uhr: VfB Kirchhellen - Dostlukspor Bottrop 4:1 (live)

Finale

17.15 Uhr: FC Bottrop - VfB Bottrop

Nach den starken Leistungen am Samstag ist der SV Fortuna Bottrop ein ganz heißer Anwärter auf den Titel 2020. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Spieltermine der Frauen am Sonntag

Halbfinale

14.45 Uhr: Fortuna Bottrop - TSV Feldhausen 6:1

15.05 Uhr: Rhenania Bottrop - BW Fuhlenbrock 4:0

Spiel um Platz 3

16.05 Uhr: TSV Feldhausen - BW Fuhlenbrock 1:2

Finale

16.50 Uhr: Fortuna Bottrop - Rhenania Bottrop