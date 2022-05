Marie-Curie-Realschule: Der Traum von Berlin geht weiter

Bottrop. Bei der Bezirksendrunde überragte die Bottroper Marie-Curie-Realschule und bezwang unter anderem die DFB-Eliteschule aus Gelsenkirchen.

Mit einer eindrucksvollen Leistung setzten die Fußballer der Marie-Curie-Realschule ihren Siegeszug auch bei der Bezirksendrunde fort.

Mit drei Siegen kürte sich das Team in der Wettkampfklasse 3 (Jg. 2008 – 2010) zur besten Fußballmannschaft im Regierungsbezirk Münster und sicherte sich damit auch das Ticket für die Landesmeisterschaft. Der Traum vom Bundesfinale in Berlin lebt weiter.

Die Fahrt in das westfälische Oelde war bereits für 7 Uhr angesetzt, doch auf dem Platz waren die Jungs der Marie-Curie-Realschule von der ersten Minute an hellwach.

Marie-Curie-Realschule schlägt die DFB-Eliteschule

Wassim El Hankari und Görkem Camli sorgten mit ihren Treffern für den 2:1-Auftaktsieg über das Freiherr-vom-Stein Gymnasium aus Münster. Im Anschluss gelang dank der Tore von Alican Ibis und Görkem Camli ein 2:0-Erfolg über das Gymnasium Augustinianum aus Greven, ehe das Gruppenfinale gegen die Gesamtschule Berger Feld auf dem Programm stand.

Gegen die DFB-Eliteschule des Fußballs aus Gelsenkirchen überragte Alican Ibis mit vier Toren. Den fünften Treffer beim 5:2-Sieg steuerte Masud Danquah bei.

Drei Siege aus den drei Gruppenspielen bedeuteten den Titel der besten Schulmannschaft in der Wettkampfklasse 3 im Regierungsbezirk Münster und damit auch das Ticket für das Landesfinale am 14. Juni in Duisburg. Dort geht es dann gegen die Sieger aus den Regierungsbezirken Köln, Düsseldorf, Arnsberg und Detmold und um nicht weniger als das Ticket für das Bundesfinale in Berlin.

„Hier waren heute die besten Mannschaften aus dem Regierungsbezirk Münster und ich muss sagen, dass wir absolut verdient gewonnen haben. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs, weil sie wieder bis zum Ende und um jeden Zentimeter gekämpft haben“, war Sportlehrer Danny Walkenbach zufrieden. Das frühe Aufstehen hatte sich gelohnt.

Josef-Albers-Gymnasium gewinnt ein Spiel und verliert zwei

In der Wettkampfklasse 2 (Jg. 2006 – 2008) vertrat das Josef-Albers-Gymnasium die Bottroper Farben in Oelde. Nach einem 1:0-Auftaktsieg über das Gymnasium Paulinum aus Münster mussten sich die Albers-Schüler dann aber dem Rupert-Neudeck-Gymnasium aus Nottuln mit 0:2 und der Gesamtschule Berger Feld mit 0:5 geschlagen geben.

