Michael Gaida findet nach Zusammenbruch wieder in die Spur

Michael Gaida gehört wohl zu den erfolgreichsten Sportlern Bottrops. Insgesamt erkämpfte er beim Tischtennis sowie über Langstrecken- und Sprintrennen zahlreiche Siege. Doch nicht nur die Anzahl seiner Urkunden machen ihn zu einem außergewöhnlichen Athleten: Der Sportler ist seit seiner Geburt gehörlos.

„Der Sport hat ihn unglaublich gestärkt", sagt seine Mutter Gabi Gaida. Allerdings gab es neben den vielen Erfolgen auch ein Erlebnis, an das sowohl die Mutter als auch der Sohn nicht gerne zurückdenken. Im Jahre 2015 brach der Langstreckenläufer beim Zehn-Kilometer-Rennen der nationalen Paralympics in Düsseldorf plötzlich zusammen. „Ich bin noch als Dritter auf die nächste Runde gegangen, aber habe dann außerhalb des Stadions gemerkt, dass meine Beine nicht mehr mitmachen. Was danach passiert ist, weiß ich schon nicht mehr", so der Athlet.

Ehrung durch den Oberbürgermeister

Aufgrund des Zusammenbruches und der anschließenden zweistündigen Bewusstlosigkeit, entschloss sich der 31-jährige, nicht mehr über diese Distanz an den Start zu gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich seine Paradedisziplin: Er sammelte bei Läufen in Mülheim-Styrum und Wesel zahlreiche Spitzenplatzierungen. Doch das wohl beste Ergebnis erlief er bei den nationalen Paralympics 2013 in Bremen. Dort jubelte er am Ende der zehn Kilometer über die Silbermedaille.

Diese Erfolge bleiben auch in seiner Heimatstadt nicht unentdeckt. Es dürfte nur wenige überraschen, dass Gaida mit dem Silbernen Sportehrenzeichen der Stadt Bottrop ausgezeichnet wurde. „Der Oberbürgermeister hat mir es persönlichen übergeben. Das hat mich sehr stolz gemacht", erklärte Michael Gaida.

Gaida: Ohne Sport wäre mir viel zu langweilig

Er bekam die Auszeichnung jedoch nicht nur wegen seinen Langstreckenerfolgen verliehen. Viel mehr gab bei ihm die Summe der Sportarten, in denen er erfolgreich war, den Ausschlag. Das war neben den zehn Kilometern das Ski-Laufen, Dreisprung und vieles mehr. Inzwischen macht Gaida die meisten dieser Sportarten aber nur noch nebenbei. Denn sein Fokus liegt in der Zukunft auf der Strecke, die sein Vorbild Usain Bolt wie kein anderer geprägt hat.

Allerdings wäre Michael Gaida nicht er selbst, wenn er nicht auch über die Sprintdistanzen erfolgreich wäre: In den vergangenen Jahre erweiterte der vielseitige Sportler über die Sprintdistanzen seine Titelsammlung. Dass in den kommenden Jahren noch einige Auszeichnungen hinzukommen werden, scheint bei Gaida als sicher. Denn er selbst sieht sich noch lange nicht am Ende seiner Karriere „Ich konnte auch nach dem Zwischenfall nicht aufhören. Ohne Sport wäre es mir viel zu langweilig“, so der Bottroper.