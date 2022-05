Nachwuchs vom JC Bottrop räumt zahlreiche Medaillen ab

Bottrop. Der JC Bottrop hat auf Kreisebene ordentliche Leistungen gezeigt und viele erste Plätze belegt. Das hat nun auch Auswirkungen auf den Bezirk.

Die vom JC Bottrop haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Sowohl bei den Kreiseinzelmeisterschaften der U11 und der U13 als auch bei einem weiteren Jugendturnier in Herten räumte der JC zahlreiche Medaillen ab.

„Dass wir den Trainingsbetrieb über die ganze Zeit aufrechterhalten konnten und alle fleißig waren, hat sich doch mehr als bezahlt gemacht“, freute sich Trainer Sven Helbing, der mit seinen Kollegen Florian Böcker, Volker Vahle und Jan Tefett nach Herten gereist war.

„Alle wollten natürlich sehen, wie die kleinen Piraten sich nach so langer Zeit verkaufen.“, so Co-Trainer und Bundesligakämpfer Florian Böcker. Ganze 17 Medaillen und dementsprechend genauso viele Qualifizierte zur Bezirkseinzelmeisterschaft sprangen letztendlich für die Bottroper Judoka heraus. Leonard Pfeiffer komplettierte das Ergebnis mit einem fünften Platz bei seinem ersten Turnier.

JC Bottrop: Viele Qualifikationen für den Bezirk

Als Kreismeister 2022 kehrten in der U11 Emma Kuhlmann, Julia Reuschenbach, Balthasar Borowski, Mansur Edilov, Daniel Müller und der aus der Ukraine stammende Nikita Sychevskyi, der seit kurzem JC 66-Vereinsmitglied ist, nach Bottrop zurück.

In der U13 erkämpften Jakob Hirschfelder, Noe Schneider, Paul Wörsdörfer und Bilal Saydulaev den Titel. Zudem gab es für Kyana Rieke und Rob Narjan in der U11 Silber, Ganika Nadrjan und John Lukas landeten in der U13 auf dem zweiten Platz. Dritte Plätze, und damit ebenfalls die Qualifikation zu den Bezirkseinzelmeisterschaften am kommenden Wochenende in Hörstel, erkämpften Altay Alp, Süleymann Celik und Emil Fehrholz.

„Nun heißt es, auf Bezirksebene nachzulegen. Schön zu sehen, dass alle fit, gesund und gut trainiert sind. Da hat sich die gute Arbeit gelohnt“,

