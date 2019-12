Oberhausen. Fünf Pleiten in Folge machen Mesut Harputlu genauso ratlos wie der Einbruch, der Dostlukspor Bottrop am Sonntag auf die Verlierer-Straße schickt.

Die Negativspirale dreht sich für Dostlukspor Bottrop weiter, am Sonntag kassierte der A-Kreisligist die fünfte Niederlage in Folge. Beim 1:4 gegen den SuS 21 Oberhausen sah Trainer Mesut Harputlu zwei grundverschiedene Durchgänge.

In der ersten Hälfte zeigten die Gäste, warum sie an guten Tagen mit jedem Gegner der Liga mithalten können. Zum starken Auftritt bei trug die frühe Führung durch Ramazan Akyüz: Der Stürmer bekam 25 Meter vor dem Kasten den Ball, ließ zwei Gegenspieler alt aussehen und zog ab – der zehnte Saisontreffer (6.).

Kompletter Einbruch bei Dostlukspor Bottrop nach der Pause

Weitere Chancen vergab Dostlukspor an der Schleuse, dennoch bilanzierte Harputlu zufrieden: „Wir hatten alles im Griff.“ Was danach allerdings folgte, konnte sich Bottrops Trainer nicht erklären. Als „kompletten Einbruch“ bezeichnete Mesut Harputlu die zweite Hälfte, in der die Grün-Weißen um Coach Dirk Rovers die Partie drehten.

Dem Doppelschlag in den Minuten 56 und 59 schickte Oberhausen die 3:1-Vorentscheidung hinterher (64.), während Dostlukspor kaum Gegenwehr zeigte. Der vierte Gegentreffer passte zum verkorksten Auftritt (77.), nächste Woche geht es zu Arminia Lirich.

