NRW-Gala im Bottroper Jahnstadion fällt 2020 aus

Lange gab es schon Gerüchte um die Austragung des Leichtathletik-Events, jetzt ist es offiziell: Die NRW-Gala Bottrop wird im Jahr 2020 nicht stattfinden. Das gab der Ausrichter LC Adler Bottrop bekannt.

Sechs Jahre in Folge fand die Veranstaltung in Bottrop statt. Als Basis des Events, das unter dem Motto „Meisterschaft trifft Meeting“ ausgetragen wurde, dienten immer die NRW-Open, also die offenen NRW-Landesmeisterschaften der Erwachsenen. Die Austragungsrechte für diese Veranstaltung wurden Bottrop, als Stadt des Landesverbandes Nordrhein, in diesem Jahr entzogen.

Das Aus erklärt Dirk Lewald, Vorsitzender des LC Adler Bottrop so: „Der Landesverband Nordrhein und der Landesverband Westfalen haben sich mittlerweile ‘verkracht’.“ Der Landesverband Westfalen beansprucht jetzt wieder das Austragungsrecht für sich.

Jahnstadion bestens für Top-Events geeignet

„Wir bedauern es sehr, dass die NRW-Gala Bottrop in diesem Jahr nicht stattfinden kann“, sagt auch Stadtsprecher Andreas Pläsken. „Wir hätten uns gefreut, diese Veranstaltung wieder in gewohnter Form in unserer Stadt zu haben. Das Jahnstadion gehört im Umkreis zu den Sportstätten, die bestens für solche Events geeignet sind. Die NRW-Gala ist natürlich auch ein Gewinn für das Image der Stadt Bottrop“, so Andreas Pläsken.

Zum Hintergrund der jüngsten Entwicklungen erklärt Dirk Lewald: „Es gab lange erfolgreiche Bemühungen, die beiden Landesverbände Nordrhein und Westfalen zumindest auf der Leistungssportebene zusammenzuführen. Es entstand der Verein ‘Leistungssport in NRW’. Ein sinnvoller Weg, die Leichtathletik in NRW unter einem Dach zu vereinigen.“ Auch Landeskader sind gemeinsam gebildet worden. „NRW trat in Sachen Leistungssport nach außen auch als NRW auf und es gab Aktivitäten, eine Meeting-/ Veranstaltungsserie in NRW voranzutreiben. Auch die NRW-Gala Bottrop konnte aufgrund dieser zukunftsträchtigen und sportlich richtigen Aktivitäten wachsen“, so Lewald. Bevor die NRW-Gala Bottrop entstand, wurden die NRW-Meisterschaften immer alternierend im Landesverband Nordrhein beziehungsweise im Landesverband Westfalen durchgeführt.

Alternierende Austragungsorte

„Die westfälischen Kollegen haben jedoch aus sportlicher Sicht die ‘Dauereinrichtung Bottrop’ in den vergangen sechs Jahren unterstützt, da es ja offensichtlich eine sehr gut angenommene Veranstaltung war“, so der Vorsitzende des LC Adler.

Bottrop Neuer Termin steht fest Einen Termin für die diesjährigen offenen NRW-Meisterschaften gibt es bereits: Sie werden am Sonntag, 24. Mai, ausgetragen. Veranstaltet wird der Leichtathletik-Wettkampf, der vormals im Jahnstadion stattfand, im Jahr 2020 in Recklinghausen.

Jetzt also die Kehrtwende: Fast alle gemeinsamen Aktivitäten der Landesverbände wurden laut Lewald eingestellt. Kadermaßnahmen würden wieder getrennt durchgeführt. „Jeder kocht jetzt wieder sein eigenes Süppchen.“ Es werde zwar noch gemeinsame NRW-Meisterschaften geben, aber jetzt wieder streng alternierend. „Also haben die Westfalen konsequenterweise für das Jahr 2020 die NRW-Open wieder für sich beansprucht“, berichtet der Adler-Vorsitzende.

„Für das Jahr 2021 besteht vielleicht wieder die Möglichkeit, die NRW-Open nach Bottrop zu holen und die NRW-Gala Bottrop wieder aufleben zu lassen. Es wäre also eine NRW-Gala vielleicht alle zwei Jahre in Bottrop möglich“, hofft er. Auch hinter der Ausrichtung des Marktplatz-Stoßens, an dem im vergangenen Jahr auch David Storl teilnahm, steht in diesem Jahr noch ein großes Fragezeichen.

Dirk Lewald: „Wir vom LC Adler Bottrop würden gerne dauerhaft die Leichtathletik auf Spitzenniveau in Bottrop beibehalten. In diesem Jahr werden wir uns auf die Internationalen Deutschen Meisterschaften der Menschen mit Behinderung konzentrieren. Die finden vom 8. bis zum 10. Mai im Jahnstadion statt. Somit wird Bottrop zum Sprungbrett für Top-Ergebnisse im Hinblick auf die Paralympics in Tokio.“