Nach acht Siegen in Folge ist die beeindruckende Serie des Tischtennis-Verbandsligisten Olympia Bottrop gerissen. Kapitän Matthias Siebert nimmt das gelassen zur Kenntnis.

Dir selbst war die Siegesserie schon fast unheimlich. Bist du nach der Niederlage enttäuscht, oder vielmehr stolz auf das, was ihr bisher erreicht habt?

Da muss ich nicht lange nachdenken. Wir sind stolz darauf, wie wir uns in dieser Saison verkaufen. Es gibt nichts Negatives. Wir haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen.

Mit einem Sieg im kommenden Spiel könnte Olympia die Herbstmeisterschaft perfekt machen. Ist das ein Ziel?

Sagen wir so: Wir wollen die beiden letzten Spiele der Hinserie gewinnen. Und wenn dabei am Ende die Herbstmeisterschaft herausspringt, dann nehmen wir die gerne mit. Das wäre aber nur schmückendes Beiwerk für eine fast schon historische Hinrunde.

Das Team wollte den Klassenerhalt, ist aber immer noch Tabellenführer. Ist vielleicht sogar der Aufstieg möglich?

Uns geht es darum, dass wir an das anknüpfen, was wir bisher geleistet haben, das ist schon ein hoher Anspruch. Was in der Tabelle passiert, nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben beim Training erstmals darüber gesprochen, was passiert, wenn wir unsere Form halten und kamen zum Schluss, dass wir den Aufstieg nicht ausschließen können. Dafür leisten sich die anderen Mannschaften in der Liga zu viele Ausrutscher. Kommt es dazu, wäre das kein Beinbruch, wir würden uns auch der Herausforderung NRW-Liga stellen. Selbst wenn das bedeuten würde, dass wir eine ganze Saison nur auf die Mütze bekommen. Davor haben wir keine Angst.